Šokujúce odhalenie archeológov: Ľudí sa po erupcii Vezuvu dalo zachrániť, stačilo urobiť TOTO

RÍM - Starovekí Rimania boli po výbuchu sopky Vezuv, ktorá v roku 79 nášho letopočtu pochovala okrem iného mesto Pompeje, blízko záchrany. Archeológovia zistili, že lode vyslané veliteľom Plíniom starším pristáli pri pobrežnom meste Herculaneum, odkiaľ mali tamojších obyvateľov evakuovať. Už to ale nestihli. Potvrdzujú to nálezy na niekdajšej pláži, kde horúca láva zabila asi tristo čakajúcich ľudí, napísal denník The Times.