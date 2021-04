VIDEO Mladík na diaľnici takmer zrazil dieťa! Reakcia polície ho šokovala

Chodci na diaľnici sú nočnou morou každého vodiča. Takúto nezávideniahodnú skúsenosť má Mitch Kuhne z Austrálie. Cestou na Slnečné pobrežie totiž pred sebou zhruba o ôsmej večer zbadal uprostred jedného diaľničného pruhu postavu dieťaťa zahaleného vo veľkej bunde alebo deke. Prekvapený vodič uviedol, že nemohol na frekventovanom úseku zastaviť, ale keď auto bezpečne odstavil, tak kontaktoval policajtov a ponúkol im zábery kamery zachytávajúce celú udalosť. "Chcel som im poskytnúť presné údaje o polohe. Policajt mi do telefónu povedal, že to nie je potrebné, pretože dieťa je v bezpečí a po diaľnici si krátilo cestu domov".

Mitchovi vraj odľahlo, keď počul, že je všetko v poriadku. Neskôr ho však čakalo ďalšie nepríjemné prekvapenie. Podľa policajného oddelenia Nového Južného Walesu totiž nebolo nájdené nijaké dieťa, a to napriek tomu, že policajti prehľadávali okolie do nasledujúceho rána. "Pátrania sa zúčastnili viaceré hliadky, no žiadne dieťa sa nenašlo a pátranie bolo ukončené . V tom čase neboli hlásené ani žiadne správy o nezvestnom dieťati v tejto oblasti. Vyšetrovanie pokračuje," informovala polícia.

Mladík takúto reakciu nechápe. Na Facebooku napísal, že nerozumie tomu, prečo mu policajti, ktorým volal krátko po incidente, povedali niečo iné, ako bolo v policajnej správe. "Je mi z toho zle. Mám presný čas a číslo stanice, kedy som tam volal," dodal nespokojne. Otázne ale potom je, čo alebo koho vlastne na diaľnici videl.