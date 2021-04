KORONAVÍRUS Po druhej dávke očkovania sa u ľudí objavuje poriadne čudný vedľajší účinok

Bežné vedľajšie účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19 nie sú ničím novým. Najnovšie ale lekári hovoria o veľmi zvláštnom vedľajšom účinku, ktorý zaznamenalo množstvo pacientov. Konkrétne ide o živé a častokrát poriadne bizarné sny. Častejšie sa vyskytujú u ľudí, ktorí dostali aj druhú dávku vakcíny. Zdravotnícky redaktor televízie CBS4 David Hnida nedávno uviedol, že o tomto vedľajšom účinku počul rozprávať sa ľudí počas pobytu v prírode. "Lietanie na Mesiac, osadenie vlajky na Mesiaci. Dokonca niekto, kto išiel von, zobral Abrahama Lincolna, aby zašiel na Big Mac a zamestnanci chceli, aby im dal podpis," opísal Hnida niektoré sny, ktoré trápia ľudí po očkovaní.

Zdroj: Getty Images

Tento fenomén zatiaľ nebol formálne preskúmaný, takže je ťažké jednoznačne povedať, prečo sa niektorým ľuďom snívajú také čudné sny. Lekári však špekulujú, že keď vaša imunitná odpoveď prudko vzrastie v reakcii na vakcínu a vyvolá ďalšie vedľajšie účinky, môže to narušiť váš spánkový cyklus, v dôsledku čoho sú sny divokejšie než zvyčajne. "Pacienti očakávajú, že pocítia horúčku, bolesti svalov, hlavy a pravdepodobne nebudú dobre spať. Najčastejším dôvodom, prečo si pamätáme sny, je narušený spánok," uviedol Dan Shade, špecialista na spánok z neziskovej organizácie Allegheny Health Network. O svojich snoch po očkovaní prehovoril na Twitteri aj advokát v oblasti nehnuteľností Richard Wetstein. "Jedným z nich bolo, že som zachránil belgické mesto pred nacistami. V druhom som zas bol na Titanicu. Zobudíte sa a hovoríte si: ‚Čo to bolo?‘" Na jeho príspevok reagovali ďalší, ktorí sa podelili s vlastnými skúsenosťami.

I can confirm that the Moderna vaccine dose 2 is no joke. Aside from the flu like symptoms and general "vax fog" for 24-36 hours, the strangest thing were the weird dreams. I dreamt that I saved a small Belgian town from the Nazi's. So now I'm a Covid Hero! #modernavaccine