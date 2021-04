KORONAVÍRUS Očkovanie vakcínou od Pfizeru má v tejto vekovej kategórii 100-percentnú účinnosť

Pfizer oznámil povzbudivú správu po tretej fáze klinických testov, ktorých sa zúčastnilo 2260 adolescentov. Polovica z nich dostala vakcínu. U zaočkovaných účastníkov bolo možné mesiac po druhej dávke pozorovať silnú reakciu imunitného systému. Na COVID-19 neochorel nikto z nich, zatiaľ čo v kontrolnej skupine sa vyskytlo osemnásť prípadov ochorenia. Deti podľa Pfizeru pociťovali podobné vedľajšie účinky ako očkovaní ľudia v kategórii 16 až 25 rokov. Išlo najmä o svalové bolesti, zimnicu a únavu, obzvlášť po druhej dávke. Zdravotný stav účastníkov testu bude farmaceutická firma naďalej monitorovať.

Zdroj: Getty Images

Podľa agentúry AP však bola klinická štúdia relatívne malá a detailné výsledky zatiaľ neboli publikované. Pfizer hovorí o stopercentnej účinnosti svojej vakcíny, príliš mnoho podrobností o jej vplyve na imunitný systém ale okamžite neposkytol. Spoločne so svojím nemeckým partnerom plánuje v horizonte niekoľkých týždňov požiadať úrady v USA a EÚ o schválenie núdzového použitia prípravku od dvanásť rokov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty

Očkovanie detí môže byť kľúčovou súčasťou snáh dosiahnuť kolektívnej imunity proti covidu-19 a pomôže školám na ceste k režimu, ktorý by aspoň pripomínal normálny stav z čias pred pandémiou. "Je ťažké prinútiť deti, aby dodržiavali pravidlá o rúškach a rozostupoch, takže niečo, čo im poskytuje spoľahlivú ochranu a vyraďuje ich z hry, pokiaľ ide o roznášanie vírusu, je veľmi vítané," vyhlásil špecialista na detskú medicínu z univerzity Boston College Philip Landrigan. Pfizer nie je zďaleka jediným výrobcom, ktorý sa snaží posunúť súčasné limity očkovania proti covidu-19. Firma Moderna by mohla už čoskoro zverejniť závery zo svojho testu vakcíny u pacientov od 12 do 17 rokov. Nedávno oznámila, že chce látku podávať i výrazne mladším deťom. AstraZeneca zas vo februári začala so štúdiou s účastníkmi vo veku šesť až 17 rokov a vlastný pediatrický výskum plánuje aj Johnson & Johnson.