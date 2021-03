Blondínka na svadobnej ceste zverejnila FOTO s vínom v ruke: Ale čo ten pikantný odraz na pohári?!

WASHINGTON - Mladá Američanka, ktorá momentálne trávi medové týždne so svojím novomanželom, prehovorila o obrovskom trapase, ktorý sa jej prihodil pred pár dňami. Na sociálnej sieti zverejnila fotku, na ktorej pije víno, no neuvedomila si, že v pohári vidno jej pikantný odraz.

Jenny Parishová zverejnila na TikToku video, v ktorom porozprávala o trápnom momente. Momentálne je na svadobnej ceste a k tomu nepochybne patria aj chvíle pohody. Počas jednej takej chvíle si blondínka dopriala pohár vína. Spravila si fotku a zverejnila ju na Instagrame. Krátko nato ale dostala správu od kamarátky, ktorá jej napísala: "Ahoj, neviem, či ťa to zaujíma, ale v odraze pohára vidno, že si nahá."

Keď si to Jenny prečítala, ostala ako obarená a okamžite fotku vymazala. "74 ľudí videlo moju čiču. To je príliš veľa," hovorí vo videu a poriadne sa na tom smeje. A rovnako reagujú aj užívatelia. "Zlatko, plačem od smiechu s tebou," napísala jedna osoba. Ďalšia podotkla, že to teda musia byť rozhodne podarené medové týždne.