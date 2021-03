Ak robíte v sprche TOTO, mali by ste s tým podľa expertov okamžite prestať

Ak idete do sprchy a stále máte nasadené kontaktné šošovky, môžete sa dostať do problémov. Charissa Leeová, vedúca odboru pre severnú Ameriku v spoločnosti Johnson & Johnson Vision Care, tvrdí, že je nevyhnutné vybrať ich pred osprchovaním z očí. Ako upozorňuje Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), kontaktné šošovky by nikdy nemali prísť do styku s vodou.

Zdroj: pixabay.com

Riaditeľka optometrických služieb v očnom inštitúte v južnej Kalifornii Ora Esfahaniová vysvetlila, že by ste si šošovky mali vybrať aj pred vstupom do bazéna alebo vírivky. Voda z takýchto zdrojov totiž obsahuje všetky druhy choroboplodných zárodkov, vrátane akantaméby, ktorá je známa ako "améba, ktorá požiera oči". Podľa optometristov sa tieto baktérie môžu držať na šošovkách, ak ich nosíte v sprche. "Ak nemáte na sebe žiadne kontaktné šošovky a vaše oko prichádza do styku s baktériami, stačí váš prirodzený žmurkavý reflex, ktorý ich zmyje. Ak ale nosíte kontaktné šošovky, baktérie na nich môžu zostať," vysvetlil Seamus Flynn.

Aktantaméba môže podľa CDC spôsobiť zriedkavý, ale veľmi závažný typ očnej infekcie nazývaný Aktantaméba keratitída. Je mimoriadne bolestivá a ťažko sa lieči. Akantaméba zasahuje v oku proteíny, ktoré rozpúšťajú rohovku. V najhoršom prípade môžete dokonca oslepnúť. Podľa CDC môže voda tiež pôsobiť na kontaktné šošovky tým, že zmení ich tvar alebo sa prilepia k oku, čo je nielen nepríjemné, ale môže zapríčiniť aj poškriabanie rohovky. Tieto škrabance môžu mať za následok mikroskopické praskliny na povrchu, ktoré uľahčujú infekciu choroboplodným zárodkom a mikróbom.

Zdroj: pixabay.com

Ak náhodne vstúpite do sprchy so šošovkami, odborníci odporúčajú, aby ste okamžite zavreli oči a opatrne vystúpili zo sprchy, kým nebudete môcť šošovky správne vybrať. Ak ste prišli do styku s nebezpečnými zárodkami, po odstránení šošoviek sa baktérie alebo iné zárodky odstránia s väčšou pravdepodobnosťou samy, pretože ich nič nedrží na oku. Šošovky by ste mali odstraňovať a dotýkať sa ich iba suchými rukami. Ak sa dostanú do kontaktu s vodou, mali by ste ich vyhodiť alebo vydezinfikovať správnym roztokom na kontaktné šošovky. Niektoré príznaky toho, že vaše kontaktné šošovky negatívne zareagovali s vodou a poškodili vaše oči, môžu zahŕňať bolesť, začervenanie, rozmazané videnie alebo iné neobvyklé príznaky. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto problémov, mali by ste navštíviť lekára.