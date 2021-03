Pozor na užívanie tohto VITAMÍNU! Môže spôsobiť viac škody než úžitku

CLEVELAND - Užívanie vitamínových doplnkov sa pre mnohých stalo každodennou rutinou, pretože sú presvedčení o tom, že ide o rýchly a pohodlný spôsob, ako doplniť potrebnú dennú dávku živín. Odborníci sa však zhodujú v tom, že takýto prístup nie je najsprávnejší. Spozornieť by sme mali najmä pri dávkovaní vitamínu E.

Podľa výsledkov výskumu kliniky v americkom Clevelande môže každodenné užívanie vitamínu E spôsobiť viac škody ako úžitku. Jeho autori uvádzajú, že "klinický výskum, ktorý dokazuje, že tento vitamínový doplnok prospieva ľudskému zdraviu, je veľmi malý a jeho pravidelné užívanie môže byť v niektorých situáciách až škodlivé". K tomuto názoru sa prikláňajú aj iní odborníci. Ako to teda je s vitamínom E?

Vitamín E je dôležitou súčasťou imunity

Ide o vitamín, ktorý je známy hlavne ako antioxidant, podieľa sa na imunitných funkciách a pomáha pri ďalších metabolických procesoch. Podľa Úradu pre doplnky výživy Národného inštitútu zdravia (NIH) antioxidanty chránia bunky pred škodlivými účinkami voľných radikálov, ktoré prispievajú k rozvoju kardiovaskulárnych chorôb a rakoviny. Samotný vitamín sa prirodzene vyskytuje v rastlinných olejoch (repkový, slnečnicový, sójový, kukuričný a olivový), ďalej v orechoch, semenách, v pšeničných klíčkoch, špenáte a v bežne sa vyskytujúcich v obilninách. Podľa NIH je odporúčaná dávka pre dospelých 15 mg denne, ale mal by sa získavať zo stravy. Na rozdiel od vitamínu C, ktorého nadbytok telo prirodzene vylúči, nespotrebovaný vitamín E sa ukladá. To znamená, že nie je potrebné dávkovať ho každý deň.

Zdroj: Getty Images

Je možné ho v tele nahromadiť

NIH uvádza, že nahromadenie vitamínu E nepredstavuje veľké riziko, ale jeho nadmerné užívanie môže byť nebezpečné, pretože vysoké dávky môžu zvýšiť riziko krvácania, a to znížením schopnosti krvi tvoriť zrazeniny po poranení alebo úraze. Zároveň hrozí aj krvácanie do mozgu známe ako hemoragická mŕtvica. Odborníci odporúčajú udržať hornú hranicu doplnkov vitamínu E pre dospelých (či už prírodných alebo syntetických) na množstve 1 000 mg/deň. Zároveň však upozorňujú, že niektoré výskumy uvádzajú, že jeho užívanie aj pod touto hranicou môže spôsobiť problémy. Jeden z nich konkrétne zistil, že u mužov, ktorí užívali 180 mg syntetického doplnku vitamínu E niekoľko rokov každý deň, narastalo riziko vzniku rakoviny prostaty.

Zdroj: Getty Images

Vitamín E môže kolidovať s inými liekmi

Experti uvádzajú, že doplnky vitamínu E môžu reagovať alebo interferovať s rôznymi medicínskymi prípravkami, napríklad s liekmi na zrážanlivosť krvi, ktoré zvyšujú riziko krvácania. Ďalšia štúdia naznačila, že dokážu ovplyvňovať účinok mnohých antioxidantov (napríklad vitamínu C) a znižovať účinnosť onkologickej liečby (chemoterapia, rádioterapia).

Nedostatok vitamínu E je veľmi zriedkavý

"Vitamín E sa nachádza v rôznych potravinách a jeho nedostatok býva zriedkavý," konštatujú vedci z Harvardovej univerzity. Každý z nás ho pravdepodobne prijíma v dostatočnej dávke zo stravy a jeho dopĺňanie vo forme prípravkov nie je nutné. Odborníci diskutujú o tom, či sú tieto doplnky škodlivé a či dokonca môžu zvyšovať riziko úmrtia. Metaanalýza z roku 2005 totiž uvádza, že denná dávka 180 mg syntetického vitamínu E viedla k štvorpercentnému zvýšeniu rizika úmrtia z akejkoľvek príčiny. Jeho dávkovanie sa preto odporúča konzultovať s lekárom.