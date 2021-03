VIDEO Bombastický objav v Kongu: Hora plná zlata, spustilo sa absolútne šialenstvo!

Po objave rudy bohatej na zlato pred pár týždňami zaplavili horu Luhihi v provincii Južné Kivu desiatky ľudí, ktorí sa snažili získať aspoň trochu tohto drahého kovu, informovala agentúra Reuters. Miestny minister baní Venant Burume Muhigirwa uviedol, že títo zberači zlata vyvinuli tlak na dedinu, v ktorej sa hora nachádza. Hornatú pôdu podľa odhadov tvorí 60 až 90 percent zlata.

Na videu môžete vidieť, že ťažba minerálov prebieha pomocou rudimentárnych nástrojov a je bežná v celom Kongu. V dôsledku najnovšieho objavu rudy však všetci obchodníci, príslušníci ozbrojených síl Konga (FARDC) aj ľudia ťažiaci pre obživu museli opustiť bane v Luhihi a blízkom okolí. Z baníkov pôsobiacich na severovýchode pracuje až 90 percent v zlatníctve. V rozkaze, ktorý vydal Muhigirwa, sa tiež uvádzalo, že všetky ťažobné činnosti boli pozastavené až do odvolania a že prítomnosť FARDC v banských lokalitách, ktorá je podľa konžského ťažobného kódexu zakázaná, by mohla prispieť k nepokojom v Luhihi.

