FOTO Mamičku (24) po pôrode opustil priateľ (29): Totálna zrada, utiekol s jej mamou (44)

STOW ON THE WOLD - Partnerské vzťahy dostávajú počas pandémie poriadne zabrať. O obzvlášť bolestivú skúsenosť sa podelila dvojnásobná mamička Jess Aldridgeová, ktorú zradili dvaja najmilovanejší ľudia v čase, keď ich oboch najviac potrebovala.

Keď Jess (24) čakala svoje druhé dieťa s priateľom Ryanom Sheltonom (29), presťahovali sa spolu aj s dvojročnou dcérkou do rodinného domu k jej matke Georgine (44) a manželovi Ericovi. O niekoľko týždňov však začala šesťnásobná babička flirtovať s potenciálnym zaťom a ten sa tomu vôbec nebránil. Spoločný románik si bez akýchkoľvek zábran užívali v období, keď bola nič netušiaca mladá žena vo vysokom štádiu tehotenstva. Všetko pochopila až po návrate z pôrodnice, keď na ňu čakal prázdny dom. "Je to maximálna zrada. Očakávate, že babička bude milovať svoje vnúčatá a nie ich otca. Presťahovali sme sa k nej, aby mi pomohla s deťmi a ona im nakoniec odviedla priateľa," vraví Aldridgeová.

Zdroj: Facebook/Jess Aldridge

Spomína si, že Ryan a Georgina spolu často vtipkovali a po večeroch popíjali, ale ona v tom nevidela nič zlé. shelton o svojej novej láske informoval matku svojich dvoch detí cez sms správu, v ktorej jej oznámil, že ju po troch rokoch opúšťa. Svojho novonarodeného syna vraj videl len raz, a to krátko po pôrode. Zamilovaná dvojica krátko nato o svojom vzťahu informovala na Facebooku. Georgina svoj postoj obhajovala so slovami, že ľudia si "nemôžu pomôcť v tom, do koho zaľúbia".

Jess si tiež spomína, že pred odchodom do pôrodnice jej mama naznačila, že sa chce rozviesť s Ericom, za ktorého sa vydala pred dvanástimi rokmi. Zúfalá a sklamaná Britka uviedla, že ani Ryan ani matka sa jej vôbec neospravedlnili. Z maminho domu nakoniec odišla aj s deťmi a vrátila sa do bytu, ktorý si predtým prenajímala s partnerom.