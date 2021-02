BRATISLAVA - Pri otázke kedy vyhynie ľudstvo by sme sa skôr mali pýtať to, „kedy“ sa tak stane. Bez ohľadu na to, či sme vo vesmíre sami alebo nie, sme extrémne zraniteľní. A to v konečnom dôsledku znamená, že naše vyhynutie je v dlhom časovom horizonte pomerne vysoko pravdepodobné.