FOTO z očkovania pobláznili svet: Tieto slávne osobnosti si už nechali vpichnúť vakcínu

Svojím očkovaním tieto osobnosti vysielajú do sveta dôrazné posolstvo o tom, že vakcíny sú bezpečné, ale zároveň si uvedomujú, že ide o nepopierateľnú príležitosť pre zaujímavú fotografiu. Napríklad snímka gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorý si na počas vakcinácie čiastočne vyzliekol košeľu, sa stala internetovou senzáciou. Medzi komentármi sa okrem iných objavila poznámka, že "Mitsotakis urobí všetko pre to, aby medzi Grékmi presadil očkovanie proti covidu". Objavili sa ale aj obavy, že by sa pri očkovaní mohol vyzliecť aj britský premiér Boris Johnson, na ktorého by už taký pekný pohľad nebol.

Zdroj: SITA/AP/Yannis Kolesidis/Pool

Zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates sa k odhaľovaniu nepripojil; na Twitteri zverejnil svoje očkovacie selfie v polotričku. Medzi ďalšími, ktorí sa svetu pochválili fotkou z vakcinácie, patrí napríklad britský herec Ian McKellen, americký herec a bývalý guvernér Kalifornie Arnold schwarzenegger či britská herečka Joan Collinsová. Schwarzenegger zverejnil aj video, v ktorom povzbudzuje divákov, aby sa nechali zaočkovať. "Pridajte sa ku mne, ak chcete žiť," parafrázoval svoju vetu z filmového Terminátora.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

Politikom tento trend pomáha šíriť zásadný odkaz. Ide o spôsob, ako ostatných povzbudiť, aby neváhali a nechali sa očkovať. Medzi štátnikmi, ktorí na internete zverejnili zábery z očkovania, je aj nový americký prezident Joe Biden či viceprezidentka Kamala Harrisová. Sedemdesiatosemročný Biden zverejnil svoje selfie na konci decembra s popiskom "americkému ľudu - aby vedeli, že sa nie je čoho báť. Keď bude vakcína dostupná, vyzývam vás, aby ste sa nechali očkovať".

Today, I received the COVID-19 vaccine.



To the scientists and researchers who worked tirelessly to make this possible — thank you. We owe you an awful lot.



And to the American people — know there is nothing to worry about. When the vaccine is available, I urge you to take it. pic.twitter.com/QBtB620i2V