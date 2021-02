POVERY o deťoch, ktoré sa narodia na Valentína: Toto im určite poriadne zdvihne sebavedomie

O pôvode dňa svätého Valentína sa často diskutuje, pretože podľa niektorých ide o oslavu rovnomenného vedca, jeho oddanosti láske i prvej valentínke, ktorú vytvoril. Iní historici zas uvádzajú, že sviatok sa začal ako pohanská oslava plodnosti, kedy ženy hádzali svoje mená do misky a slobodní mládenci si potom niektoré z nich vytiahli a dvojica sa nakoniec vzala. Možno ide o kombináciu oboch. Tak či tak, vždy ale ide o to isté - trvalú lásku.

Zdroj: pixabay.com

Bez ohľadu na to sa stačí pozrieť na povery, do zverokruh a numerologických horoskopov, aby ste našli veľa zaujímavého o osobnostiach detí, ktoré prišli na svet práve na Valentína. Napríklad to, že si dátum svojho narodenia sami vyberú, aby boli okúzľujúci, chytrí, vášniví a neodolateľní. Vedcov z Yalovej univerzity zaujímalo, akú veľkú rolu môže zohrať ľudská vôľa v načasovaní pôrodu. Preto sa pozreli na počet detí narodených na Halloween v porovnaní s Valentínom, lebo ide o dva sviatky s protichodným významom. Údaje, ktoré nazhromaždili v rokoch 1996 až 2006, ukazujú, že v porovnaní s bežným denným priemerom počet detí narodených na Halloween prudko klesá, zatiaľ čo na Valentína, naopak, výrazne stúpa. Do tohto počtu boli zahrnuté nielen pôrody cisárskym rezom či umelo vyvolané, ale aj spontánne. Ak teda vôľa hrá nejakú rolu v narodení dieťaťa, potom sa dá povedať, že sa bábätká narodené na Valentína rozhodlli prísť na svet práve v tento deň lásky.

Zdroj: Getty Images

Zverokruh deťom narodeným na Valentína predpovedá, že budú okúzľujúce, bystré a so zmyslom pre humor. Ďalším darom, ktorý dostávajú do vienka, je intelekt. Bude sa im dariť pri štúdiu, a pritom zostanú ústretoví a priateľskí. Podľa tarokových kariet sú takéto deti odhodlané, majú rady výzvy a milujú riziko. Poháňa ich túžba po úspechu, a tiež ľuďom, ktorí ich majú radi, chcú pomôcť, aby v živote uspeli. Tieto deti sa rodia s vášňou, ktorej sa nič nemôže postaviť do cesty.

Niektoré horoskopy dokonca tvrdia, že označiť valentínske dieťa za okúzľujúce je značné podceňovanie, pretože sú jednoducho neodolateľné. Podľa nich v sebe majú romantiku, vrelosť a záhadnosť, takže sú k nim ľudia neodolateľne priťahovaní. Skrátka sa dá be preháňania skonštatovať, že deti narodené na Valentína sa v živote dočkajú množstva lásky, uzaviera Romper.