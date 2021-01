VIDEO Rozhovor o nezamestnanosti odhalil to, čo nemal nik vidieť: Pozrite, čo má žena v pozadí!

Yvette Amosová bola tento týždeň hosťom spravodajského programu BBC Wales Today, kde rozprávala o svojej skúsenosti s nezamestnanosťou počas pandémie. Divákov ale upútalo aj niečo iné; ich oči zablúdili na policu za ňou, kde sa medzi knihami a stolovými hrami vynímala sexuálna hračka!

Zdroj: Youtube/OnTime News

Screenshot obrazovky zdieľal na Twitteri novinár Grant Tucker, ktorý napísal: "Toto je asi to najlepšie pozadie hosťa v tejto šou. Vždy si skontrolujte svoje police predtým, než idete vysielať naživo."

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk