FOTO Blondínka (36) chcela celý život vyzerať ako Barbie: To je sila, ako vyzerá teraz!

LAS VEGAS - Keď si návrhárka kostýmov Kayla Lavendeová musela kvôli nadváhe kúpiť dve sedadlá v lietadle, uvedomila si, že je najvyšší čas urobiť niečo so svojou postavou. Rozhodla sa zmeniť svoj život a intenzívne zapracovala na tom, aby sa podobala na idol svojho detstva. Ako sa ukázalo, bola to správna motivácia a Austrálčanka môže byť na výsledok svojej driny oprávnene pyšná.

Módna návrhárka Kayla zdieľa neľahký priebeh zápasu s nadbytočnými kilogramami, do ktorého sa pustila v roku 2018. Vtedy vážila 155 kilogramov. "Bol to môj osobný rekord. Aj keď mi nikdy moja postava neprekážala, cítila som, že strácam iskru a chuť do života. Pochopila som, že potrebujem zmenu raz a navždy," hovorí bývalá bacuľka, ktorá sa pred rokmi presťahovala z Austrálie do amerického Las Vegas. A tak pred tromi rokmi podstúpila operáciu žalúdka a úplne zmenila stravu. Odvtedy schudla už neuveriteľných 90 kg a konfekčnú veľkosť XXXL znížila na M.

Lavendeová v súčasnosti je veľkou fanúšičkou fitnes a priznáva, že pri zhadzovaní kíl jej veľmi pomohla inšpirácia v podobe bábiky Barbie. Nechcela byť nikdy až tak vychudnutá, ale vždy sa jej vraj páčil bábikin "neapologetický štýl" a sebadôvera. "Celý život som mala nadváhu. Už moje spomienky z útleho detstva sú spojené s návštevami lekárov, odborníkov na výživu a diétami. Ale nikdy mi nič nepomáhalo. Ako malá som sa chcela podobať na Barbie. Snívala som o oblečení ako mala ona, ale v 90. rokoch neexistovali takéto modely v nadmerných veľkostiach," vraví Kayla. Keď bola staršia, začala si preto sama šiť oblečenie, čo ju nakoniec priviedlo k vlastného biznisu. Ako sa ukázalo, rozhodnutie schudnúť jej prinieslo aj novú pracovnú príležitosť, pretože v súčasnosti pracuje pre lekára, ktorý ju sprevádzal na náročnej ceste k vytúženému cieľu.

Všetkým, ktorí stoja na začiatku tejto dlhej trate, akú absolvovala táto blondínka, pripomína, že chirurgickým zákrokom sa celý proces iba začína. Po operácii musela na sebe tvrdo pracovať; zredukovala sacharidy, stravu z rýchleho občerstvenia a naučila sa jesť potraviny, ktoré sú správnym motorom pre telo. Tiež sa zamilovala do fyzickej aktivity a cvičí sedem dní v týždni. "Dnes s radosťou hovorím, že som sa zbavila nadbytočných kilogramov. Stále som verná štýlu Barbie, ktorý som si osvojila bez ohľadu na moju veľkosť. Konečne žijem svoj život bez akýchkoľvek obmedzení. Zmeny, ktoré vidím, ma udržujú, ale vďaka tomu, že ich aj cítim, som nezastaviteľná," dodáva spokojná Kayla.