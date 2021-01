FOTO Lekárka (31) je vraj príliš pekná pre medicínu: Neuveríte, čo sa jej spýtali na prijímačkách

Keď sa Medina na začiatku svojej kariéry hlásila na lekársku fakultu, na pohovore sa jej otvorene opýtali, či podvádzala pri vstupnom teste. "Spravidla nevidíme ženy, ktoré majú takú dobrú farbu vlasov," povedali jej. Vtedy 22-ročná blondína šokovane odpovedala, že pri teste nepodvádzala. Aj po deviatich rokoch, pričom je úspešne zamestnaná na klinike v Las Vegas, jej pekný vzhľad a dokonalá postava hádže polená pod nohy. "Nespočetne veľakrát mi povedali, že som príliš pekná na to, aby som pracovala v lekárskej oblasti," prezradila 31-ročná Američanka. Ľudia jej hovoria, že by mala byť radšej herečkou alebo modelkou. To je však podľa Culverovej sexistické a podobné reči ju zraňujú. Obrátila sa preto na sociálne médiá. "Pekné ženy môžu byť viac ako len pekné tváričky. Môžu sa z nás stať aj dobrí doktori," napísala na svoj Instagram, kde má viac ako 28-tisíc sledovateľov.

Mnoho ľudí ocenilo jej vzdorovitý postoj, ale ozvali sa aj nemilostní neprajníci. Jeden z komentujúcich sa dokonca opýtal, či sa Medina náhodou "skromne nechváli". Ďalší ju vyzval, aby sa cez to preniesla a začala robiť videá na TikToku, kde sa môže chváliť svojimi životnými úspechmi. To však atraktívnu lekárku nezastavilo. "Budem naďalej šíriť svoje posolstvá o posilnení postavenia žien, aj keď to znamená čeliť internetovým trollom," reagovala. Jednou z jej taktík je zverejňovanie fotokoláží, na ktorých je oblečená v lekárskej uniforme a potom v bikinách. Tejto činnosti sa venuje od leta v rámci protestu ďalších lekárok proti štúdii zverejnenej v časopise Journal of Vascular Surgery, ktorá tvrdí, že publikovať fotky v plavkách na sociálnych sieťach je neprofesionálne. Lekári stojaci za štúdiou sa medzičasom ospravedlnili.

Culverová môže za svoju perfektnú postavu ďakovať sama sebe. Štyrikrát týždenne cvičí, stravuje sa mimoriadne zdravo a spolu s manželom Davidom Williamsom vedie priam ukážkový život. Rodáčka z Montany sa rozhodla ísť na medicínu, keď mala iba dvanásť rokov. Vždy bola veľmi inteligetná a jej stredoškolský študijný priemer patril k tým najlepším. "Teraz ako lekárke mi schopnosť pomáhať ľuďom a dokonca meniť ich život dáva veľký pocit úspechu. Naozaj neexistuje žiadna iná práca, ktorú by som robila radšej," dodala na záver.