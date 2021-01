Vedci varujú pred ďalšou hrozbou: Vírus s vysokou úmrtnosťou, zabíja príliš rýchlo!

LONDÝN - Uprostred globálnej pandémie, ktorá infikovala už takmer sto miliónov ľudí, by Ázia mohla čoskoro čeliť ďalšej vírusovej hrozbe s vyššou mierou úmrtnosti. Podľa vedcov by tento vírus mohol naplno vypuknúť v prípade, že sa ľudia nepoučia z aktuálnej pandémie.

RNA vírus nipah, ktorého pôvodcami sú opäť netopiere, spôsobil za posledných dvadsať rokov veľa ohnísk nákazy v Malajzii, Singapure, Indii a severnej Austrálii. Výskumníci v oblasti vírusov teraz varujú, že nový vírus má potenciál nakaziť viac ľudí, ak sa krajiny nepoučia zo súčasnej pandémie. Nipah bol prvýkrát rozpoznaný v roku 1999 po prepuknutí v Malajzii. Počas ohniskových nákaz bolo zaznamenaných 265 prípadov akútnej encefalitídy, ktorú spustil chov ošípaných. Prípady sa pôvodne pripisovali japonskej encefalitíde, ale krátko nato boli identifikované ako infekcia vírusom nipah.

Zdroj: Getty Images

Odvtedy sa takmer každý rok vyskytujú malé ohniská, ktoré vždy ukazujú mieru úmrtnosti až 75 percent. Choroby, ako je táto, totiž zabíjajú svojich hostiteľov príliš rýchlo na to, aby sa stihli rozšíriť medzi ostatných ľudí. To je dôvod, prečo sa nipah líši od mnohých iných vírusov. Zatiaľ čo sa príznaky zvyčajne vyskytnú v období medzi štyrmi a štrnástimi dňami po infekcii, doba inkubácie môže niekedy trvať až 45 dní, varuje Svetová zdravotnícka organizácia. To umožňuje šírenie infekcie z človeka na človeka po dlhý čas. Po ukončení inkubácie sa objaví horúčka, bolesti hlavy a zvracanie, teda príznaky podobné chrípke. Nasledujú rôzne neurologické procesy a napokon akútna encefalitída. Aj keď sa na liečbu pacientov používajú rôzne antivírusové postupy, doposiaľ neexistuje žiadna priama liečba proti vírusu. Ak pacient prežije, hrozí, že bude trpieť dlhodobými neurologickými problémami vrátane zmeny osobnosti a záchvatov. Aj napriek veľkej hrozbe sa súčasný kmeň vírusu nipah neprenáša aerosólom či vzduchom, takže nie sú potrebné opatrenia obdobné tým súčasným.

Zdroj: Getty Images

Vírus Nipah sa šíri predovšetkým potravinami, ktoré infikovali tzv. netopiere ovocné. Veci objavili vírus už aj vo výkaloch ošípaných. Výskum a ďalšia analýza vírusov, ako je nipah, umožňuje lepšiu prípravu na vznikajúce vírusové hrozby. Vzhľadom na neľahkú situáciu spojenú s COVID-19 je podľa odborníkov prvoradé pochopenie súčasných chorôb, ktoré by mohli spôsobiť podobnú devastáciu. Virológ Veasna Duong z Pasteurovho inštitútu v Kambodži radí, že by sa ľudia mali v prvom rade vyhýbať netopierom. "Šesťdesiat percent ľudí, s ktorými sme robili rozhovory, nevedelo, že netopiere prenášajú choroby. Stále existuje málo vedomostí," podotkol. v rozhovore pre BBC Vedci pozorujú množstvo netopierov ovocných v Thajsku, obzvlášť na trhoch, v školách a turistických lokalitách, ako napríklad Angkor Wat. Odborníci preto varujú, že COVID-19 by mal slúžiť ako budíček pre ľudí po celom svete, aby sa pripravili na ďalšie ohnisko nákazy a zabránili jeho šíreniu.