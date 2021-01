FOTO prežratého psa obletela svet: Nedokázal sa ani pohnúť, neuveríte, čo všetko zožral!

Môže to znieť neuveriteľne, ale táto malá päťročná sučka zožrala celého moriaka, ktorý mal na Štedrý deň nakŕmiť trojčlennú rodinu. Fenka menom Bubba sa údajne vkradla do kuchyne a zjedla naporcovaného moriaka starostlivo zabaleného do fólie. Následne sa zrútila na podlahu a nevládala sa pohnúť.

Majiteľ psa David Barrett zo škótskeho Prestwicku si to všimol a okamžite psa odfotil. Záber publikoval na Twitteri, kde sa okamžite stal populárnym. "Neexistuje, že môj pes zožral celého moriaka pripraveného na zajtra," okomentoval svoj záber.

No chance has ma dog just scranned the whole turkey for tomorrow — Davyyyy (@David_Barrett5) December 24, 2016

Príspevok komentovalo množstvo ľudí a tiež získal veľa pozitívnych reakcií. Napokon sa ukázalo, že Bubba predsa len niečo nechala svojim ľudským spoločníkom, a to morčacie prso. "Moja teta mala dvoch moriakov, takže sme dostali jedného od nej," dodal David. Bubba, našťastie, neutrpela dlhodobé následky po tejto nadmernej dávke jedla, teraz ju však podľa majiteľa čaká prísna diéta.