Zomrel najslávnejší sexpert (†96): Ukážky pikantných otázok čitateľov, to vážne sa toto pýtali?!

V stĺpčeku v denníku Mumbai Mirror odpovedal Vatsa na otázky tisícov Indov a radil im s nezvyčajnou otvorenosťou a vtipom. Tým rýchlo pritiahol značný záujem, ale aj pozornosť cenzúry, pretože sex je stále v mnohých indických domácnostiach tabu. "Dokým sme nezačali vydávať tento stĺpček, objavovali sa v indických médiách slová ako penis alebo vagína len veľmi zriedka, ak vôbec," uviedla v roku 2014 šéfredaktorka Mumbai Mirror.

Zdroj: Youtube/Vaishali Sinha

Denník sa podľa nej musel vysporiadať s obvineniami z obscénnosti, so žalobami i nenávistnými listami. Prínosy sexuologickej poradne však prevážili všetky problémy. Len v samotnom denníku doktor Mahindar odpovedal na otázky 20-tisíc čitateľov. Pred svojím úspešným stĺpčekom písal už v 60. rokoch 20. storočia podobnú rubriku pre jeden ženský časopis. Vtedy mu tiahlo na štyridsiatku a podľa vlastných slov ešte nemal príliš veľa skúseností. Čoskoro si ale uvedomil, že mnoho problémov, kvôli ktorým mu čitatelia písali, vychádza z nedostatku sexuálnej výchovy. Tým sa začala jeho celoživotná misia presadiť lepšiu informovanosť v tejto oblasti. V roku 1974 presvedčil Indický zväz plánovaného rodičovstva (FPAI), aby zaviedol do školstva program sexuálneho poradenstva. Vatsa razil postoj, že sex je radostná vec a v tomto duchu tiež odpovedal na otázky a problémy svojich čitateľov. BBC vybrala niekoľko ukážok:

"Pred dvomi rokmi som mal nechránený styk so svojou priateľkou. Aby sme zabránili počatiu, kúpili sme pohotovostnú antikoncepčnú pilulku. Ale v rozrušení som ju prehltol namiesto nej Môže mi to spôsobiť nejaké komplikácie?"

Zdroj: Getty Images

- "Nabudúce, prosím, použite kondóm a dajte si pozor, aby ste aj ten neprehltol."

"Počul som, že akákoľvek kyslá látka zabráni tehotenstvu. Môžem priateľke naliať do vagíny po styku pár kvapiek citrónu alebo pomaranča? Neublíži jej to?"

- "Ste hádam predavač pouličného občerstvenia? Odkiaľ máte tento podivný nápad? Existuje množstvo ďalších bezpečných a ľahkých spôsobov kontroly počatia, napríklad prezervatív.

"Keď mám štyrikrát za deň pohlavný styk, cítim sa na ďalší deň slabý, asi päť minút mám rozmazané videnie. Pomôžte, prosím.

- "A čo by ste čakal? Výkriky "hurá" a "vitaj, šampión!" po celom meste?"

Zdroj: Getty Images

"Mám malý penis a zdá sa, že nedokážem svoju priateľku uspokojiť. Astrológ mi poradil, aby som ho každý deň na pätnást minút vytiahol a odriekaval pri tom modlitbu. Už to tak robím mesiac, ale nepomohlo to. Čo by som mal robiť?"

- "Keby mal pravdu, potom by väčšina mužov mala penis po kolená. Boh nepomáha naivným mužom. Radšej navštívte sexuológa, ktorý vás môže naučiť umeniu milovať.

"Moja rodina žiada, aby som sa oženil. Ako sa môžem uistiť, že je dievča panna?"

- "Odporúčam, aby ste sa neženil. Ak si nenajmete detektívov, neexistuje spôsob, ako sa to dá zistiť. Ušetrite všetky úbohé dievčatá od svojej podozrievavej mysle.