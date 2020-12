Tajný denník dôstojníka vyvolal senzáciu: Rozlúštenie jazyka možno pomôže vyriešiť záhadu UFO v Roswelli

WASHINGTON - Dlho ukrytý denník amerického spravodajského dôstojníka znovu podnietil výskum neslávnej havárie UFO v Roswelle v Novom Mexiku. Americká vláda spočiatku tvrdila, že ide o obyčajný meteorologický balón. Starý zápisník by ale mohol priniesť nové svetlo do tohto tajomného prípadu.

Keď v júli 1947 havaroval záhadný objekt v púšti pri meste Roswell, Jesse Marcel dostal za úlohu dohliadať na zber trosiek. Tlačový referent Roswell Army Air Field (RAAF) vydal 8. júla vyhlásenie, v ktorom opisoval haváriu ‚lietajúceho taniera, čo si mnohí vyložili ako dôkaz kontaktu s mimozemšťanmi. Nasledujúci deň však ďalší armádny predstaviteľ novinárom povedal, že dôstojníci RAAF našli balón, nie lietajúci tanier. Fotografie z novín zachytávali, ako Marcel pózoval s kúskami niečoho, čo vyzeralo ako vysokohorský meteorologický balón s radarovým reflektorom.

Zdroj: profimedia.sk

V priebehu nasledujúcich desaťročí mnohí špekulovali o počiatočnej správe so zmienkou o lietajúcom tanieri a zaujímalo ich, či náhodou nejde o omnoho vzrušujúcejší objav, než aký opísali dôstojníci RAAF. Teraz sa ukázalo, že Jesse si v tom období viedol denník. Okrem iného si doň poznačil veci týkajúce sa roswellského incidentu, píše portál Live Science.

Televízny kanál History Channel toto nové zistenie okamžite zakomponoval do seriálu "Roswell: Prvý svedok", ktorý je súčasťou série "Najväčšie záhady histórie". "Vláda tvrdila, že našli UFO, vydala o tom aj tlačovú správu," uviedol bývalý pracovník CIA a hlavný vyšetrovateľ Ben Smith v spomínanom seriáli. "Žiadna iná vláda na svete by nevyhlásila: ‚Máme kozmickú loď a na druhý deň vydala tlačovú správu, ktorá znie: ‚Nevadí, bol to iba meteorologický balón‘," pokračuje Smith. So štábom sa preto vrátili na miesto havárie a urobili pár leteckých záberov. Tiež zmapovali okolie pomocou multispektrálneho zobrazovania. To by mohlo ukázať, kde presne úlomky záhadného objektu dopadli. Ústrednou súčasťou nového vyšetrovania je Marcelov denník, ktorý teraz vlastnia jeho vnuci. V roku 1997 bývalý dôstojník pre magazín Time povedal, že je presvedčený o tom, že objekt, ktorý sa zrútil v púšti Nového Mexika, má mimozemský pôvod. Analýza denníka a preklad jeho kryptického jazyka môžu odhaliť kódované správy.

Zdroj: Youtube/HISTORY

Záujem o UFO sa od incidentu v Roswelle nezmenšil. V rokoch 2017 a 2018 piloti amerického námorníctva zaznamenali tri stretnutia s rýchlo sa pohybujúcimi UFO (označovanými tiež ako UAP alebo neidentifikované vzdušné javy). Neskôr americké námorníctvo oficiálne odtajnilo videá zachytávajúce tieto udalosti. V roku 2017 tiež bývalý predstaviteľ Pentagonu potvrdil existenciu federálnej agentúry, ktorá od roku 2007 tajne vyšetruje UFO, a ktorá je zrejme aktívna dodnes. Podľa Smitha sa celý UFO ošiaľ začal práve v Roswelle a to je dôvod, prečo toto miesto ľudí fascinuje už dlhé roky.