Vedci vytvorili kalkulačku, ktorá vypočíta vašu mieru rizika úmrtia na KORONAVÍRUS

BALTIMORE - Novinkou súvisiacou so súčasnou pandémiou je online kalkulačka, ktorá je schopná vyhodnotiť riziko úmrtia na COVID-19. Vytvorili ju na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore. Jej autori uvádzajú, že ich projekt môže pomôcť identifikovať najzraniteľnejšie cieľové skupiny.

Vedci na Fakulte verejného zdravia na Johns Hopkins University vyvinuli kalkulačku, ktorá pomocou algoritmov zostavených zo sociodemografických a zdravotných údajov odhalí skupinu najzraniteľnejších pacientov trpiacich ochorením COVID-19. Presnosť odhadu zaručujú týždenne aktualizované informácie o zaznamenaných prípadoch v jednotlivých lokalitách v USA. Kalkulačka bola nedávno predstavená v článku v odbornom časopise Nature Medicine. Po zadaní niekoľkých jednoduchých podrobností týkajúcich sa vášho životného štýlu a zdravia môžete získať informáciu, do akej miery ste ohrozený rizikom úmrtia po nakazení sa novým koronavírusom, a to z pohľadu individuálnej aj komunitnej úrovne.

Zdroj: Getty Images

Ako všetky ochorenia, aj COVID-19 má na jednotlivých pacientov odlišný vplyv. Napríklad malé deti sú vystavené relatívne nízkemu riziku a väčšina z nich trpí len miernymi príznakmi alebo je bezpríznaková. Na druhej strane viaceré výskumy uvádzajú, že Aziati a Afroameričania sú vystavení vyššiemu riziku úmrtia v porovnaní s inými rasami. Podobné je to aj s mužmi, ktorí tomuto ochoreniu podliehajú častejšie ako ženy. "Ľudia majú možnosť lepšie pochopiť, že pri existujúcom ochorení, akými sú napríklad obezita alebo cukrovka, sú vystavení vyššiemu riziku. Pomocou našej kalkulačky by mali byť schopní pochopiť svoje ohrozenie," vysvetlil šéf výskumného tímu Nilanjan Chatterjee.

Zdroj: Getty Images

Vedci predtým pracovali na modeloch, ktorých cieľom bolo posúdiť riziká neprenosných chorôb, ako napríklad rakovina. Po prepuknutí pandémie sa ich pozornosť rýchlo presmerovala na vývoj podobného modelu pre COVID-19. Autori štúdie dúfajú, že ich nástroj by mohol byť užitočný pre inštitúcie, ktoré rozhodujú o tom, kto by mal mať prioritu pri očkovaní. "Naša kalkulačka predstavuje kvantitatívnejší prístup a mala by dopĺňať ďalšie navrhované kvalitatívne dáta, akými sú napríklad pokyny Národnej akadémie vied a medicíny, ktoré sa týkajú určovania individuálnych a komunitných rizík a prideľovania vakcín," doplnil Chatterjee.