FOTO Žena (31) kašle na predsudky a prestala si holiť obočie aj fúzy: Takto teraz vyzerá

KODAŇ - Jedného dňa sa Eldina Jaganjacová z Kodane zamyslela, prečo by si ženy mali vytrhávať obočie či holiť telo, keď sa to od mužov neočakáva. Rozhodla sa teda staviť na prirodzenosť. Dnes sa hrdo pýši spojeným obočím a jemnými fúzami pod nosom. Vyzýva aj ostatné ženy, aby zlomili odveký stereotyp o ženskom holení.

Pravdepodobne každá žena si aspoň raz pri holení nôh pomyslela na to, aké je to nespravodlivé. Od ženy sa predsa očakávajú dokonalo hladké nohy či podpazušie, zatiaľ čo muži bezstarostne odhaľujú svoje zarastené telá. Takto rozmýšľala aj 31-ročná Eldina, ktorá vyrastala v malom meste, kde sa od každého očakávalo, že zapadne a bude vyzerať podobne. S pribúdajúcim vekom však Dánku čoraz viac frustrovali štandardy krásy, ktorých sa ako žena musela držať. Preto sa pred časom rozhodla, že si z princípu prestane trhať chĺpky medzi obočím a nad hornou perou.

Zdroj: profimedia.sk

Dané oblasti na tvári dievčine čoskoro zarástli, kvôli čomu čelí ostrej kritike od svojich rovesníkov aj ostatných mužov v okolí. Priznala, že niektorí na ňu kričia, aby si to vytrhala alebo komentujú, že má len jedno veľké obočie ako Brežnev. Mnohí ale hodnotia Jaganjacovej postoj kladne. "Reakcie sú v skutočnosti takmer úplne pozitívne, aj keď je pravdou, že za mojím chrbtom ma viacerí ohovárajú. Ja sa o to ale nestarám. Všimla som si, že niektorí muži pozerajú na moje neoholené nohy a obočie, akoby som mala tretiu hlavu," zdôverila sa.

Zdroj: profimedia.sk

Dôvodov, prečo sa Eldina rozhodla prestať sa holiť, je niekoľko. Kedysi sa vraj cítila menej žensky kvôli svojmu dosť objemnému obočiu. Ako tínedžerka sa často stretávala s komentármi, že je príliš chlpatá. Tiež si všimla, že väčšina jej rovesníčok sa v puberte začala holiť a trhať chlpy na miestach, kde to nepovažovali za primerané. Robili tak preto, lebo chceli byť prijaté ako ženy a snažili sa zapadnúť do svojej novej úlohy. V porovnaní s mužmi sa podľa Eldiny od žien očakáva, že vynaložia oveľa viac času a peňazí na úpravu svojho vzhľadu, aby boli pre spoločnosť vizuálne prijateľnejšie. "Ak sa muž neholí a netrhá obočie, nikto si to nevšimne ani nekomentuje a nie je to nič neobvyklé."

Zdroj: profimedia.sk

Jaganjacová na záver zdôrazňuje, že ľudia by mali robiť to, čo v nich vyvoláva dobrý pocit a vďaka čomu sa cítia dobre. Tým, že akceptovala samu seba spolu so všetkými nedokonalosťami, sa stala šťastnou. "Svojím spôsobom som istejšia, pretože sa už nebojím vyzerať inak a prišla som na to, že vo všeobecnosti môžem urobiť netradičnejšie rozhodnutia," dodala. Ostatným ženám zároveň odkazuje, aby robili to, čo chcú ony samé a vyzerali tak, ako chcú. Uvedomuje si, že pri niektorých pracovných pozíciách to nejde, preto v týchto prípadoch navrhuje kompromis. Dôležité je napokon cítiť sa dobre vo vlastnom tele.