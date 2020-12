FOTO zachytáva brutálnu realitu ochorenia COVID-19: Desivé slová lekára, ktorý ošetruje pacientov

HOUSTON - Fotograf Go Nakamura pravidelne navštevuje jednotku intenzívnej starostlivosti v americkom Houstone, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, no doteraz si nezvykol na utrpenie, s ktorým sa tam stretáva. Najnovšie tam vznikol záber, ktorý zachytáva lekára, ako sa snaží poskytnúť oporu zlomenému starčekovi. Ľuďom sa pri pohľade naň tlačia slzy do očí.