Richard (37 trpel syndrómom uzamknutia: Šialené, čo sa stalo, keď mu podali liek na spanie!

Vedci z Radboud University Medical Center (UMC) a Amsterdam UMC v Holandsku v časopise Cortex uvádzajú, že nová štúdia môže pomôcť pri chápaní zložitých neurofyziologických procesov, ktoré vznikajú po ťažkých poraneniach mozgu. V rámci nej skúmali muža, ktorý trpel tzv. syndrómom, uzamknutia, čo znamená, že nebol schopný hovoriť ani sa hýbať. Všetko sa ale zmenilo po tom, ako užil tabletku na spanie.

Pred ôsmimi rokmi utrpel vtedy 29-ročný muž známy ako Richard ťažkú ​​depriváciu kyslíka, keď sa pridusil kúskom mäsa. Aj keď spočiatku vykazoval známky uzdravenia, nakoniec v dôsledku poranenia mozgu stratil schopnosť hovoriť, jesť alebo sa spontánne pohybovať. Napriek tomu, že sa v určitých aspektoch javil ako "vypnutý", pôsobil bdelo a pri vedomí. "Jeho stav sa v skutočnosti nazýva akinetický mutizmus, čo je pomerne zriedkavý klinický obraz. Títo pacienti majú nedotknutú úroveň vedomia, ale napriek tomu prejavujú neschopnosť spontánne hovoriť a pohybovať sa," vysvetlil doktor Hisse Arnts, hlavný autor štúdie a neurochirurgický rezident v amsterdamskej UMC. Richard bol podľa neho neustále v bdelom stave hlbokej apatie, zdanlivo ľahostajný k bolesti, smädu, hladu a neprejavoval žiadne emócie.

Zdroj: Getty Images

Dnes má Richard 37 rokov a jeho stav je stabilný bez známok zlepšenia. Jeho lekári a rodina sa však rozhodli podrobiť ho experimentálnej liečbe. Špecialista na starostlivosť o staršie osoby v Radboud UMC Willemijn van Erp čítal mnoho prípadových štúdií, ktoré naznačujú, že bežný liek na nespavosť môže mať pozitívny vplyv na pacientov trpiacich poruchami vedomia. Zolpidem je tabletka na spanie, ktorá sa v USA niekedy predáva pod menom Ambien a ktorá bola predpísaná miliónom ľudí po celom svete s nespavosťou. Liek sa stal pomerne neslávne známy pre svoje občasné bizarné vedľajšie účinky, ako sú problémy so stratou pamäti a nezvyčajné zmeny v správaní. Vo svojej podstate ale potláča určitú mozgovú aktivitu a umožňuje človeku zaspať. Richard začal zhruba po dvadsiatich minútach od užitia lieku spontánne rozprávať. Van Erp mu podal jednu dávku Zolpidemu, no potom musel odísť a navštíviť iného pacienta. Po chvíli mu zavolala zdravotná sestra s tým, že má na telefóne "špeciálnu osobu". Bol to Richard, ktorý sa jej pýtal, čo sa deje a či si môže objednať nejaké občerstvenie. "Pacient sa skutočne prebudil," potvrdil doktor Arnts. Stihol sa dokonca kúsok prejsť a zavolať svojmu otcovi, ktorý roky nepočul jeho hlas. V tomto stave zotrval viac ako polhodinu a potom sa vrátil do svojho obvyklého stavu.

Zdroj: Getty Images

Pacient užil Zolpidem následne ešte niekoľkokrát, pričom vždy naň reagoval rovnako dobre. Potom však došlo k prudkému zníženiu účinnosti po tom, čo Richard dostal liek niekoľko po sebe nasledujúcich dní. Ukázalo sa, že účinok lieku začal slabnúť, ak sa užíval pričasto. Aby vedci pochopili, aký má liek účinok, pred a po jeho podaní skenovali Richardov mozog. Toto skenovanie vykázalo nadmernú aktivitu v určitých častiach mozgu, ktorú spánok dokázal potlačiť, čím sa vytvoril priestor pre reč a pohyb. "Ak by ste mohli porovnať funkciu mozgu s veľkým sláčikovým orchestrom, tak u nášho pacienta hrajú prvé husle tak nahlas, že prehlušujú ostatných členov sláčikového orchestra a ľudia sa už navzájom nepočujú. Zolpidem zaisťuje, že tieto prvé husle hrajú viac ‚pianissimo‘, aby si každý zahral v správnom čase," priblížil Arnts.

Mnoho ďalších prípadov preukázalo, že Zolpidem má skutočne "zázračnú" schopnosť dočasne prebúdzať ľudí z porúch vedomia. Prvý takýto prípad sa stal v roku 1999 pacientovi v Južnej Afrike, ktorý po náraze nákladného vozidla upadol na tri roky do vegetatívneho stavu. Po podaní jednej dávky Zolpidemu sa u neho na niekoľko hodín prebudila schopnosť rozprávať. Postupom času dostával ďalšie dávky a napokon dokázal zostať bdelý aj bez užitia lieku. Systematické preskúmanie z roku 2017 sa zameralo na to, či Zolpidem môže liečiť stavy vedomia, iné ako nespavosť, avšak k určeniu presného záveru je potrebný ďalší výskum.