Najväčšie chyby, ktoré robíte pri holení intímnych partií: Mali by ste s nimi okamžite prestať

Ak sa zbavujete ochlpenia v intímnej oblasti holením, nikdy by ste to nemali robiť na sucho. Nestačí ale len to, že si túto oblasť navlhčíte. "Ak si pokožku a chĺpky pred holením namočíte do vody, tak budú jemnejšie a zabezpečí vám to hladšie oholenie," radí odborníčka na krásu Lina Buková. "Ak sa ale chcete vyhnúť bolestivým vyrážkam, hoľte si ochlpenie až pred záverom sprchovania alebo kúpeľa, pretože práve vtedy sú folikuly chĺpkov dostatočne mäkké a pripravené na holenie," pridáva sa zakladateľka značky Momotaro Apotheca Lindsay Wynnová. Za pravdu jej dávajú aj zástupcovia firmy Gillette, ktorí tvrdia, že čím budú chĺpky jemnejšie a mäkšie, tým lepšiu prácu odvedie vaša žiletka či strojček. To, že nepoužívate pred holením dostatok vody, môže byť ale iba jedna z chýb, ktorých sa dopúšťate. Lekári poukazujú aj na ďalšie nesprávne kroky spojené s týmto úkonom.

Zdroj: Getty Images

Bez exfoliácie

Každý odborník vám povie, že kľúčom k dosiahnutiu hladkého oholenia je píling. Nezabudnite na píling miesta, ktoré si budete holiť. Odstránite tak odumreté bunky pokožky a ďalšie nečistoty, zabránite zarastaniu chĺpkov a výsledkom bude hladšie oholenie.

Používanie nevhodného mydla

Nie každé mydlo je vhodné na to, aby mohlo prísť do styku s každou časťou vášho tela. Podľa Bukovej môžu niektoré pri holení podráždiť pokožku. Preto by ste sa mali vyhnúť tým, ktoré obsahujú parfumy a iné agresívne chemikálie. Vhodnejšie sú jemnejšie prípravky.

Zdroj: Getty Images

Nedostatočné napätie pokožky

Estetik a bloger Mathayi Abraham pripomína tak mužom ako aj ženám, aby pri holení udržiavali napätú pokožku, pretože v opačnom prípade sa môžu veľmi ľahko zraniť.

Bez gélu na holenie

Gél na holenie bol vyvinutý na to, aby bol tento úkon bezpečnejší. "Trenie je váš nepriateľ. Mali by ste dbať na to, aby ním boli vaše chĺpky nasiaknuté. Tak si zaistíte hladké oholenie," uviedol Abraham.