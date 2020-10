Vedci objavili dva nové vírusy, jeden v Nemecku! Prezradili, či má ľudstvo dôvod na strach

Vedci z USA a Nemecka v časopise Nature opisujú objav dvoch nových vírusov. Ide zároveň o prvých známych príbuzných vírusu rubeoly - vírus ruhugu a rustrela. Ruhugu, ktorý je najbližším príbuzným vírusu rubeoly, sa našiel vo výteroch ústnej dutiny zdravých netopierov Hipposideros cyclops v Národnom parku Kibale v Ugande. Paradoxné je, že bol objavený pri hľadaní koronavírusov. Medzitým v nemeckej zoo vedci po prvýkrát zaznamenali prítomnosť vírusu rustrela, a to v mozgovom tkanive troch druhov zvierat: osla, kapybary a klokana stromového. Rovnaký vírus malo v mozgovom tkanive aj osem zo šestnástich myší odchytených vo vzdialenosti do desať kilometrov od spomínanej zoologickej záhrady. Znamená to, že patogénu sa podarilo preskočiť z jedného druhu na iný.

Dvaja noví príbuzní sú geneticky blízki vírusu rubeoly známej aj ako ružienka. Ide o vysoko infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša vzduchom. Prejavuje sa vyrážkami a sprevádzajú ho chrípkové symptómy. Je obzvlášť nebezpečné pre nezaočkované tehotné ženy, pretože môže viesť k potratom, narodeniu mŕtveho dieťaťa alebo závažným vrodeným chybám. Rubeola bola do značnej miery eliminovaná vďaka účinnej očkovacej vakcíne MMR, hoci v niektorých častiach sveta sa ešte aj v súčasnosti objavujú viaceré ohniská nákazy. Na rozdiel od rubeoly to však nevyzerá tak, že by sa novými vírusmi dokázali nakaziť ľudia. "Nemáme dôkazy o tom, že by ruhugu alebo rustrela mohli infikovať ľudí. Mali by sme ale byť dôslední a zvážiť aj túto možnosť," uviedol profesor epidemiológie Tony Goldberg z University of Wisconsin-Madison, ktorý viedol americkú časť štúdie. Poukázal pritom na fakt, že v Nemecku vírus rustrela preskočil medzi živočíšnymi druhmi, ktoré vôbec nie sú úzko spojené.

Ak sa časom ukáže, že niektorý z týchto vírusov je zoonotický, alebo ak sa vírus rubeoly dokáže preniesť naspäť na zvieratá, znamenalo by to zmenu v pravidlách týkajúcich sa eliminácie rubeoly. Prínosom tohto výskumu je fakt, že pomohol lepšie porozumieť rubeole. Keďže u zvierat nebola zaznamenaná prítomnosť tohto ochorenia, vedci nemajú zvierací model, na ktorom by mohli vykonávať výskum. Vírus rustrela sa však nachádza v tele myší. Štúdia laboratórnych hlodavcov by tak mohla otvoriť nový priestor na výskum vírusov podobných ružienke.