Zamestnanec McDonald's ukázal, čo sa stane s vaším jedlom, keď si ho objednáte tesne pred záverečnou

Video zverejnené zamestnancom siete rýchleho občerstvenia McDonald's s titulkom "Keď si niekto objedná dve minúty pred zatvorením" má viac ako 40 miliónov pozretí. Je na ňom zachytené, ako nedbanlivo hádže kúsky jedla do papierového obalu. Mnohí z neho zostali poriadne znechutení a autora zasypávajú nelichotivými komentármi. Ten síce tvrdí, že šlo len o žart, no mnohí majú i tak pochybnosti.

Bez ohľadu na to, či to bol vtip alebo krutá realita, reakcie užívateľov hovoria za všetko. "Buďme úprimní, takto to vyzerá bez ohľadu na čas objednávky," napísal skepticky jeden z nich. Iný zas apeloval na to, že aj dve minúty pred zatvorením je stále otvorené, tak si majú zamestnanci robiť svoju prácu. "Ak nemáte radi to, čo robíte, tak robte radšej niečo iné, prosím. V opačnom prípade iba šírite do okolia negativitu," znie ďalší komentár. Spoločnosť McDonald's sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila.