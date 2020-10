Ľudia penia: Starenka (89) dlžila na daniach šesť centov, prišla kvôli tomu takmer o dom!

OCEAN TOWNSHIP - Dôchodkyňa z New Jersey takmer prišla o strechu nad hlavou, pretože štátu dlhovala šesť centov. Dcéra dotknutej informovala, že jej mama síce dostala výzvu na zaplatenie, no kvôli Alzheimerovej chorobe nevyplatila dlh. Napriek urovnaniu konfliktu je rodina starenky nahnevaná.

Úradníci z mesta Ocean Township 9. septembra dali do dražby dom 89-ročnej Glen Kristi Goldenthalovej po tom, čo im dôchodkyňa pôvodne dlžila šesť centov. Tento dlh sa za nejaký čas nazbieral, až sa napokon vyšplhal na viac ako 300 dolárov s úrokmi a administratívnymi nákladmi. Príbeh ženy nabral na obrátkach po tom, čo ho jej dcéra Lisa Suhayová zdieľala na sociálnych sieťach. Uviedla, že o situácii svojej matky sa dozvedela až vo chvíli, keď úradníci ponúkli dom na predaj. "Za posledných 24 hodín mi mama volala desaťkrát: ‚Bude môj dom v poriadku? Musím sa zbaliť? Kam pôjdem žiť?" napísala Američanka.

Zdroj: Getty Images

Goldenthalovej síce prišlo najmenej jedno písomné upozornenie o nezaplatení dane, ale kvôli Alzheimerovej chorobe na to zabudla. Taktiež jej raz telefonoval aj úradník, ale ona vzhľadom na svoju chorobu vôbec netušila, o čom rozpráva. Suhayová kontaktovala miestneho starostu Christophera Siciliana, aby mu vysvetlila celú situáciu. Ten sa následne ospravedlnil. "Prirodzene je to skutočne trápne, mesto by dalo na predaj niekoho dom len kvôli šiestim centom. Je to hlúpe," uviedol Siciliano.

Zdroj: Getty Images

Lisa splatila dlh svojej mamy a dom bol stiahnutý z trhu. I tak je však stále rozhorčená. "Koľko ľudí počas pandémie alebo v inom období je obeťou tohto chamtivého a narušeného systému?" pýta sa. Smutný príbeh starenky, ktorá v dome žila viac ako 59 rokov, podnietil starostu, aby sa pokúsil napraviť štátny daňový zákon, ktorý to celé zapríčinil. Oslovil senátora Vin Gopala, aby s ním prediskutoval limity, ktoré môžu obce stanoviť na výšku dlžôb v daniach.