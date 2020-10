Máte problémy s pamäťou: Vedci prezradili, do akej miery je ešte normálne zabúdať

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

RÍM - Do akej miery je normálne zabúdať mená a heslá? Nejaké to okno ešte nie je príznakom choroby. Nedostatky v pamäti sú častejšie so zvyšujúcim sa vekom, ale dôvodom môžu byť aj psychické problémy alebo depresie, píše taliansky denník Corriere della Sera.