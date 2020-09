Pikantný zásah policajtov: Mladík ich zavolal počas sexuálnych hrátok, TRAPAS!

Minulý piatok o pol piatej ráno obdržala miestna polícia na tiesňovej linke zaujímavú žiadosť o pomoc. Volal im mladík, ktorému dala jeho partnerka putá na ruky v snahe spríjemniť si intímny život, no stratil sa im kľúč. "Trvali na tom, aby im pomohla polícia. Požiarnikov nechceli volať, pretože sa báli, že by putá presekli. Boli vraj drahé a oni nechceli o ne prísť," informovala polícia na svojom Twitteri.

