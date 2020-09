Národný park bije na poplach: Sme na pokraji kapacít, viac turistov už nezvládneme!

BAD SCHANDAU - Nemecký národný park Saské Švajčiarsko je na pokraji svojich kapacít a hľadá možnosti, ako obmedziť negatívny vplyv vysokého počtu turistov na prírodu. Uviedol to hovorca rezervácie Hanspeter Mayr. Jedným z veľkých problémov parku, ktorý tento týždeň oslávil 30. výročie svojho vzniku, sú ľudia, ktorí v ňom nocujú.

Saské Švajčiarsko, ktoré sa rozkladá na viac než 90 kilometroch štvorcových priamo pri českej hranici, sa podľa agentúry DPA stáva obeťou svojho vlastného úspechu. Na konci 90. rokov ho ročne navštívili dva milióny turistov, vlani to už bolo 3,5 milióna. "Predstavuje to zvláštne výzvy pre usmerňovanie turistického prúdu a manažment parku," vyhlásil jeho hovorca.

Zdroj: Getty Images

Veľkým problém je podľa Mayra napríklad prenocovanie v parku. Za celý rok 2017 v ňom strávilo noc 21 000 ľudí. Nočná prítomnosť ľudí v parku, hlavne v období párenia od polovice marca do júna, pritom negatívne ovplyvňuje populácie miestnych živočíchov. V budúcich rokoch chce park dosiahnuť to, aby viac ľudí prichádzalo na návštevu parku s ikonickými pieskovcovými skalami autobusom a vlakom. Pre individuálnu dopravu by mali vzniknúť ďalšie záchytné parkoviská. Okrem chronických problémov s nedovoleným zakladaním ohňov či odhadzovaním odpadkov správa parku v posledných rokoch stále častejšie musí riešiť aj problém dronov, ktoré nemajú nad prírodnou rezerváciou čo hľadať.

Zdroj: Getty Images

Saské Švajčiarsko vzniklo 12. septembra 1990 na základe rozhodnutia poslednej vlády Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Susedí s o niečo menším Národným parkom České Švajčiarsko. Oba parky spoločne chránia územie s rozlohou 16 550 hektárov.