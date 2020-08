Dievčina je znechutená zo spálňového ZLOZVYKU svojho priateľa: Je to vrchol hnusu!

Jedna žena sa obrátila na užívateľov Redittu s prosbou o radu. Na začiatku opísala svoju situáciu a uviedla, že býva so svojím partnerom a ďalším spolubývajúcim v jednom dome. Na poschodí sú spálne, kúpeľňa je vraj len na prízemí. A v tom spočíva celý problém. "Môj priateľ odmieta v noci chodiť dolu na toaletu, pretože potom nemôže zaspať. Preto začal používať na nočné močenie pohár, ktorý necháva na nočnom stolíku," začína svoje rozprávanie.

Keď si pohár všimla, spýtala sa priateľa, čo to má znamenať. On jej pokojne vysvetlil, že o nič nejde a takto mu to vyhovuje, pretože nemusí chodiť v noci na prízemie. Stáva sa to však čoraz častejšie, niekedy pohár na stolíku zostane aj celý deň, čo je naozaj nechutné. Okrem toho sa v spálni pohybujú mačky, ktoré by mohli nádobu plnú moču kedykoľvek prevrátiť. "Žijeme v starom dome s drevenou podlahou. Medzi jej doskami sú veľké medzery. Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby sa to vylialo na dlážku," píše dievčina, ktorá už priateľovi navrhla, aby si na močenie v noci zaobstaral špeciálnu nádobu s uzáverom. On to však odmieta a stavia sa do polohy obete.

Užívateľov zaujímalo, prečo mladík v noci tak veľa močí. Po druhé, prečo necháva moč na stolíku celý deň a po tretie sa ženy pýtajú, prečo je vôbec ešte s ním. "Je to absolútne nechutné. Poháre sú určené na pitie, nie na to, aby sa do nich močilo. Je nepredstaviteľné, aby ste ho potom ešte použili v kuchyni. Celé je to neprijateľné," uviedla jedna osoba v komentári. Ďalší podotkli, že mužovi zrejme nič nehovoria základné hygienické návyky.