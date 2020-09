Šťastie začiatočníka! Mladík (21) práve doštudoval, keď v Londýne objavil neskutočný poklad

V Londýne sa archeológom podarilo nájsť už 453 artefaktov, známe ako zbierka Hovering Hoard, ktoré sú staré takmer 3000 rokov. Konkrétne ide o sekery, dýky, nože a medené ingoty. Práve sekera spolu s ďalšími starovekými artefaktami bola dlhé roky ukrytá medzi dvomi zákopmi. Keby nebolo vtedy 21-ročného Harryho Plattsa, svet by sa o nich nikdy nedozvedel. Mladík mal v čase objavu len 21 rokov a uzavretú krátkodobú zmluvu so spoločnosťou Archaeological Solutions, ktorá mala zmonitorovať miesto predtým, než sa tam začne realizovať developerský projekt. Za objav môže ďakovať svojej šikovnosti a tiež bystrému zraku, vďaka ktorému spozoroval ukryté predmety. Objavil tiež vzácnu dvojicu kruhov, ktoré sa pravdepodobne používali na to, aby sa opraty nezamotali do konských vozov.

Zdroj: Facebook/Museum of London

Artefakty, ktoré pochádzajú z rokov 8000 a 900 pred naším letopočtom, našli archeológovia v septembri 2018. "Predmety, ktoré sme našli, boli v malých skupinách, takže večer sme vykopali prvú časť s tým, že to bolo to, čo sme hľadali," prezradil Platts. Vedci sa domnievajú, že Havering mohol byť centrom obchodov so zbraňami alebo centrom kováčov. Zároveň vylúčili, že zbierka je obetou pre bohov, čo bola v čase doby bronzovej bežná prax v takmer všetkých spoločnostiach. Takmer všetky predmety vyzerajú byť čiastočne rozbité alebo poškodené.

Zdroj: Facebook/Museum of London, Archaeological Solutions Ltd

"Tento mimoriadny objav veľkou mierou prispieva k nášmu pochopeniu života v dobe bronzovej," uviedol generálny riaditeľ mimovládnej organizácie Historic England Duncan Wilson. Londýnske múzeum získalo nájdené predmety po tom, ako boli vyhlásené za národný poklad. V rámci novej významnej výstavy "Havering Hoard: Bronzové tajomstvo", ktorá odštartuje 11. septembra, budú mať návštevníci možnosť študovať predmety odkryté Plattom a jeho kolegov z výskumného tímu. "Ide o veľmi významný archeologický nález, vďaka ktorému získavame nové, cenné informácie o fascinujúcom okamihu londýnskej minulosti," skonštatovala Kate Sumnallová, kurátorka archeológie v Londýnskom múzeu.