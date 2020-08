VIDEO Turistka sa bola prejsť po pláži, ten pohľad na more ju zabil: Pozrite, čo z neho vylieza!

Caoimhe O'Connellová trávila minulú sobotu na pláži Magheraclogher v meste Bunbeg. Ani v najmenšom ale nečakala, čoho svedkom sa stane. V jednej chvíli si totiž všimla, že z mora vychádza krava a uteká na pláž. Dievčina tento jedinečný moment nakrútila na mobil a zverejnila na Twitteri s popiskom: "Donegal - miesto, kde kravy vychádzajú z mora".

So this just happened on Bunbeg beach. pic.twitter.com/o4TPke6g13 — Caoimhe Rua (@CaoimheRua88) August 15, 2020

Zviera zrejme uviazlo na malom ostrove, ktorý sa nachádza neďaleko pláže. A keď prišiel príliv, bolo to tam už pre kravu príliš nebezpečné, tak skočila do mora a snažila sa doplávať k brehu, čo sa jej aj podarilo. Nie je to prvýkrát, čo nejaké zviera zrazu vyliezlo z mora. Len pred pár dňami sme informovali o diviakovi, ktorý sa vyrútil z Baltického mora v Nemecku a poriadne tak vystrašil opaľujúcich sa ľudí na pláži.