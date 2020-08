Na motorkárku zaútočil bizón a vyzliekol ju z nohavíc! Šialené VIDEO

CUSTER - Na Facebook sa dostalo šokujúce video ženy, ktorá bojovala o holý život. Skupina motocyklistov prechádzala cez štátny park v Južnej Dakote, keď im do cesty vošlo veľké stádo bizónov. Jedna z vodičiek si chcela divoké zviera odfotiť, to ju však surovo napadlo. Žena skončila v nemocnici.

Motorkári si užívali príjemný deň na cestách parku Custer v Južnej Dakote, keď došlo k hroznému incidentu. Na cestu vstúpilo veľké stádo bizónov, skupina sa pri nich pristavila. Nemenovaná 54-ročná žena z Iowy si chcela vyfotiť bizóna aj s mláďaťom, pričom podišla až nebezpečne blízko k nim. Jeden z bizónov zrazu prejde z opačnej strany cesty rovno ku nej a napadne ju.

Vo videu je vidno, ako zviera nabralo ženu na roh za opasok na nohaviciach a agresívne útočilo. "Očividne ju zachránilo to, že sa nohavice rozopli a vyzliekli sa jej," píše sa v okresnej správe parku. Žena následne spadla na zem a upadla do bezvedomia. Vrtuľníkom ju museli previezť do nemocnice. Našťastie je mimo ohrozenia života a akoby zázrakom neutrpela žiadne vážne zranenia.

Návštevníčka parku Jo Reedová, ktorá natočila znepokojujúce zábery, vo svojom príspevku na Facebooku vysvetlila, prečo video zdieľala. Podľa jej slov si ľudia musia uvedomiť nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri strete s divokým zvieraťom. Reedová nemala pocit, že by motocyklisti rešpektovali životný priestor bizónov, čo sa môže v takýchto prípadoch ukázať ako obrovská chyba.