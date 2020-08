VIDEO Otec v poslednej chvíli zachránil deti pred aligátorom: Chcel si pochutnať na mojej dcére!

LEAGUE CITY - Muž z amerického Texasu zachránil svoje deti a ich opatrovateľku pred 3,5 metra dlhým aligátorom, ktorý sa objavil pri ich záhrade. Trvalo niekoľko hodín, kým sa odborníkom podarilo ho odchytiť. Bol to veľmi náročný boj.

Andrew Grande bol doma, keď zrazu cez okno zbadal, ako z kanála za domom vylieza obrovský aligátor. Ani nestihol napočítať do troch a plaz už bol len pár metrov od jeho detí a opatrovateľky, ktorí sa hrali na záhrade, už ale za ochrannou bariérou. Otec okamžite vybehol z domu a zahnal ich do bezpečia. "Bola to beštia. Mal som pocit, že si chce na mojej dcére," vyhlásil 40-ročný poisťovací agent.

Zdroj: Youtube/CBSDFW

Potom privolal odchytávača. Odchyt aligátora ale vôbec neprebehol hladko. "Už ho chytal do slučky, keď zrazu aligátor po ňom vybehol a zahryzol sa do slučky. Ešte len potom sa začal boj," povedal Andrew pre denník Houston Chronicle. Po zhruba polhodine, keď si lovec nevedel so zvieraťom rady, bol nútený zavolať na pomoc ďalších kolegov. K odchytu bolo nakoniec potrebných až sedem ľudí, dve palice a lano. "Museli sme ho vytiahnuť z toho kanála. Bol príliš veľký a silný, predstavoval obrovskú hrozbu," dodal Grande. Aligátor, ktorý vážil viac ako 270 kg, bol nakoniec umiestnený v zoo v meste Beaumont.

Pracovníci Texaského úradu pre voľne žijúce zvieratá uviedli, že aligátory sa takto agresívne správajú najmä vtedy, keď sú zvyknuté na kŕmenie zo strany ľudí. Možno aj tento čakal, že ho na záhrade niekto nakŕmi.