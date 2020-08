Matku nevesty vyhodili zo svadby: Brutálny PRÍHOVOR, po ktorom zostalo totálne ticho

Matku nevesty vyhodili zo svadby kvôli jej neokrôchanému príhovoru, nad ktorým krútila hlavami väčšina prítomných hostí. Dcéra sa teraz vyrovnáva s nevôľou členov rodiny, ktorí škandál rozoberajú stále dookola. Užívateľom Redditu sa zdôverila aj s tým, že od začiatku pochybovala o tom, či má dať vôbec mame priestor, ale keďže v minulosti zvládla niečo podobné na svadbe jej sestry, tak dúfala, že bude všetko v poriadku. Fakt, že jej sestra bola predvídavejšia a mamin príhovor upravila, zistila až neskôr.

Zdroj: Getty Images

Nepríjemné pocity vraj nevestu prenasledovali už od úvodu, keď matka začala svoj príhovor sériou vtipov, ktoré potrebovali dlhú pauzu, aby prítomní pochopili ich význam. "Som rada, že moja dcéra si našla niekoho, kto si nezakladá na výzore, pretože plastickú operáciu si nemôže dovoliť," vypustila z úst a na ženícha sa vzápätí obrátila so slovami, že dúfa, že bude spokojný v dcérinom skromnom byte, pretože ona sa nikdy nezmôže na nič lepšie. Budúceho zaťa ocenila aj pre jeho schopnosť prijať nechutnú dcérinu diagnózu. "Stavím sa, že by si ju nevybral, ak by jej ju diagnostikovali predtým, ako sa spoznali," pokračovala v bezcitnom osočovaní svojho dieťaťa, pričom svadobčanom opísala detaily dcérinho chronického ochorenia, ktorým trpela približne rok. Neskôr dokonca nevestu označila za "poškodený tovar", ku ktorému prispela nehoda z obdobia puberty.

Zdroj: Getty Images

To už bolo priveľa na jedného z družbov, ktorý vytrhol až príliš úprimnej žene mikrofón z rúk a začala hrať kapela. Nevesta uviedla aj to, že jej priatelia boli skvelí, nenechali si pokaziť náladu a výborne sa na hostine zabávali. Mamu vraj už neskôr vôbec nevidela. Až na druhý deň ráno sa dozvedela, že svadobčania nielen stopli jej prejav, ale ju z hostiny vyhodili preč. Odvtedy má však mladá žena zlé svedomie. "Mama mi neustále opakuje, že som ju ponížila. Rodina mi tiež pripomína, že som mala všetko predvídať, pretože dobre viem, aká je moja matka a ja som ju pripravila o svadbu vlastnej dcéry. Teraz si dávam za vinu, že som neupozornila všetkých hostí, aby boli počas príhovoru pripravení na to najhoršie a vydržali to," píše. Užívatelia Redditu sa zhodujú v tom, že jediný, kto má v tejto situácii právo byť nahnevaný, je ona sama. "Zlé vtipy patria medzi priateľov a nie do svadobného príhovoru. A na jej slovách ani nebolo nič smiešne. Bola to zmes osobných útokov," podotkol jeden z nich.