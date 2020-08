VIDEO Najšťastnejší okamih nevesty sa zmenil na strašný horor: Práve pózovala, keď vybuchol Bejrút

Israa sa pred pár dňami stala čerstvou manželkou Ahmada Sbeiha. Práve v najšťastnejších momentoch jej života však v meste zaznel silný výbuch. Fotograf Mahmúd Nakib v tom čase nakrúcal krásnu nevestu zo všetkých uhlov. Následne na záberoch vidno, ako ju v dôsledku tlakovej vlny odhodilo preč a kameraman doslova "plachtil" pod náporom vzduchu, aby udržal rovnováhu. Seblaniovú na ďalšom zábere vidieť, ako uteká za svojím manželom a spoločne sa schovávajú do bezpečia.

Video of bride on wedding day in Beirut captures moment massive warehouse explosion ripped through the city pic.twitter.com/ZsH20S4TGt