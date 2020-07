Lekár varuje pred používaním mydla pri sprchovaní: Ani netušíte, čo všetko vám kvôli nemu hrozí!

NEW HAVEN - Pravidelné sprchovanie patrí k tým najzákladnejším hygienickým návykom. V letných horúčavách má navyše povzbudzujúci a osviežujúci účinok na naše rozpálené telo, a to najmä vtedy, ak siahneme po voňavom mydle či sprchovacom šampóne. Odborník ale varuje pred použitím týchto prípravkov a dokonca odporúča, aby sme z času na čas vynechali aj sprchu.

Podľa Jamesa Hamblina, amerického experta na verejné zdravie a preventívnu medicínu, môže pravidelné používanie mydla a sprchovacích gélov ľudskému zdraviu viac uškodiť ako prospieť. "Našu pokožku dlhodobo vnímame ako bariéru, ktorá nás chráni pred vonkajším svetom. Viaceré zistenia o jej mikrobióme však odhalili, že zároveň tvorí dynamické prepojenie s naším okolím," píše vo svojej najnovšej knihe "Clean: The New Science of Skin". Je presvedčený o tom, že časté používanie hygienických prostriedkov pri sprchovaní poškodzuje rovnováhu prírodných mikróbov, ktoré podporujú imunitu a odolnosť našej kože.

Zdroj: Getty Images

Mladý lekár vraj vie, o čom hovorí, pretože to vyskúšal sám na sebe. "Čím menej som ich používal, tým menej som ich potreboval. Moja pokožka si postupne vybudovala mastný ochranný filter, vďaka čomu ju už nemám viac vysušenú a ekzematickú." Uviedol aj to, že síce teraz nevonia ako borovica či levanduľa, ale ani nezapácha. Podľa vlastných slov teraz vonia ako človek. Nepoužíva už ani dezodorant v podpazuší, pretože aj v tejto oblasti sa mu zregenerovala pokožka. Ľudí v okolí sa James často pýtal, či cítia z jeho tela nejaký zápach, ale všetci mu povedali, že si nič "podozrivé" nevšimli. Hamblin síce nespochybňuje potrebu sprchovania, ale myslí si, že by sme mali prehodnotiť rituály, ktoré považujeme za nevyhnutnosť. Podľa neho totiž nie je chyba, ak sa ľudia z času na čas zabudnú osprchovať. "Ak to neurobíte jeden deň, nebudete ani špinavý a ani nebudete smrdieť ako cibuľa," tvrdí.

James Hamblin Zdroj: Facebook/James Hamblin

Hamblinove názory sa zhodujú s výsledkami predchádzajúcej štúdie, ktoré sú zverejnené na stránke Harvard Health. Jej autori uvádzajú, že každodenné sprchovanie nezlepšuje ľudské zdravie, práve naopak, môže spôsobovať kožné alebo iné zdravotné problémy a navyše ľudia pri ňom míňajú veľa vody. Upozorňujú aj na esencie, oleje a rôzne iné prísady použité v mydlách a géloch, ktoré môžu spôsobovať ekzémy. Nexistuje však presné odporúčanie, kedy a ako často by sme sa mali sprchovať. Je to totiž závislé od životného štýlu každého z nás. Vo všeobecnosti sa však odporúčajú krátke sprchy (trvajúce tri alebo štyri minúty) so zameraním na podpazušie a triesla.