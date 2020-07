Deťom oznámili, že ich otec (67) zomrel: Dcéra neverila, vlámala sa do márnice a... neverila svojim očiam!

Šesťdesiatsedemročný Juan Jose Munoz Romero sa minulý pondelok necítil dobre, tak zašiel do nemocnice v kolumbijskom regióne Sucre. Tam sa vraj jeho stav rýchlo zhoršoval, stúpol mu krvný tlak, až ho nakoniec lekári po pár hodinách vyhlásili za mŕtveho. Keď to oznámili príbuzným, nechceli im veriť. Doktori im navyše kvôli koronavírusovým opatreniam ani nedovolili rozlúčiť sa so zosnulým.

Zdroj: thinkstock

Romerovej dcére sa to ale nepozdávalo a neverila, že jej otec je skutočne mŕtvy. S ďalšími blízkymi sa preto vlámala do nemocnice, kde využila nepozornosť zdravotníkov a prenikla až do márnice. Tam našla svojho otca živého a s otvorenými očami. Keď to povedala lekárom, tí sa ju podľa denníka El Heraldo stále snažili presvedčiť, že sú to len reakcie, ktoré sa niekedy u mŕtvych pacientov objavujú. "Moja sestra im vôbec neverila, tak sme zobrali telo nášho otca na inú kliniku. Tam potvrdili, že naozaj žije, akurát v dôsledku toho, že bol zavretý v márnici, trpel ischémiou (nedokrvenosť orgánu alebo tkaniva, pozn. red.)," vyhlásil Martin.

Juan, ktorý mal negatívny test na COVID-19, sa momentálne stále zotavuje na klinike La Concepcion v meste Sincelejo. Nemocnica, kde ho považovali za mŕtveho, sa k prípadu nevyjadrila. Munozova rodina však proti nej zvažuje právne kroky.