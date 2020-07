Kamaráti chytili na udicu neskutočného obra: FOTO zápasu s gigantickou rybou, stiahla ich do vody!

Dvojica pripravila svojmu kamarátovi Mikeovi k jeho 30. narodeninám originálny darček. Prenajali si loď kapitána Bena Chanceyho a spoločne vyrazili z prístavného mesta Cape Coral na otvorené more. Tam sa krátko nato oslávencovi na udicu chytila obrovská ryba. Všetci ho preto nechali, aby si užil svoj okamih slávy a gigantický úlovok vytiahol na palubu úplne sám. Prvý pokus sa však skončil fiaskom, keď morský vlk stiahol neskúseného rybára až k okraju lode, až sa mu z rúk vytrhla udica.

Celý príbeh by sa týmto skončil, keby Jenny zhruba o dvadsať minút neskôr nezbadala stratený prút vo vo vode v hĺbke niekoľkých metrov. Podarilo sa jej ho vytiahnuť pomocou kotvy na loď. A spolu s ním sa vynoril aj morský vlk. Prút tentokrát uchopil Eric, aby mohol Mike skočiť do vody a pochváliť sa svojím úlovkom," hovorí Chancey. Morský vlk sa však metal tak silno, že stiahol do vody aj Erica. Ten ešte stihol vyhodiť na palubu kľúče a mobil.

Zdroj: Youtube/Chew On This

Obaja muži sa poriadne nadreli, kým rybu spacifikovali, pretože zápasila o svoj život naozaj vytrvalo. "Po prvý raz som videl, ako jedna ryba stiahla do vody dvoch mužov," dodal kapitán. Rybu, ktorá skončila na palube, označil za božský úlovok, pretože vážila viac ako 200 kg. Pozoruhodný boj človeka s prírodou upútal pozornosť okolitých lodí a ich posádky ocenili výkon mužov potleskom.