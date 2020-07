Poznáte svoje biologické hodiny? Riaďte sa nimi, o tomto čase sa najlepšie učí a športuje

RÍM - Chcete cvičiť, aby ste schudli? Je lepšie si zabehať alebo sa pustiť do rýchlej chôdze pred raňajkami? Snažíte sa prekonať svoj osobný rekord v maratóne? Potom to skúste popoludní, je totiž možné, že tak svoj výkon zlepšíte. Cvičiť ráno alebo večer nie je to isté. Každá bunka a tkanivo nášho organizmu má svoj čas a každá funkcia tela má chvíle maximálneho a minimálneho výkonu, píše taliansky denník Corriere della Sera.

Máme akési hlavné biologické hodiny, ktoré ako dirigent orchestra riadia všetky funkcie organizmus a ktoré sa regulujú podľa striedania svetla a tmy. Každý orgán a aparát má svoj cyklus aktivity a odpočinku, ktorý by sme mali rešpektovať, aby sme sa cítili dobre. V prvých ranných hodinách sa začína telo uvádzať do pohybu. V noci napríklad klesá tlak a srdcová frekvencia, ale potom, keď sa blíži hodina prebudenia, začínajú pôsobiť hormóny, ako je adrenalín a kortizol, ktoré spôsobujú, že srdce bije rýchlejšie. Telo sa tak pripravuje na každodenný "boj" a uvádza do pohotovosti všetky systémy.

V polovici dopoludnia je čas, keď sa môžeme maximálne venovať škole a práci. Medzi deviatou a jedenástou hodinou nastáva vrchol krátkodobej pamäti, je to chvíľa priaznivá pre učenie a sústredenú prácu. Po obede, a to aj v prípade, že sme jedli málo, si telo dáva pauzu a krátky "šlofík". Už dvadsať minút dokáže pomôcť v tom, aby sme sa zase cítili dobre a dostavila sa ďalšia veľmi produktívna fáza. Medzi treťou a štvrtou hodinou popoludní nastáva vrchol dlhodobej pamäti, je teda vhodný čas na organizovanie práce a triedenie a prijímanie informácií. Neskôr poobede nastáva čas vhodný na šport; koordinácia a kardiovaskulárne a svalové funkcie totiž práve vtedy dosahujú svoje maximum a zvyšuje sa telesná teplota. Vrchol je medzi šiestou a siedmou hodinou poobede.

Teplota je indikátorom toho, ako pracuje metabolizmus. V noci je minimálny, zatiaľ čo okolo obeda je najvyšší. Ak sme fyzicky aktívni príliš dlho, prekáža to mechanizmom, ktoré navodzujú spánok. Melatonín - hormón odpočinku - začína pôsobiť okolo deviatej večer. Telo začína pozvoľna vypínať a je dobré sa podľa toho aj riadiť. Keď aktivujeme organizmus, ktorý by mal odpočívať, narušujeme chúlostivú rovnováhu. Ak zostávame hore dlho do noci a vystavujeme sa umelému svetlu, nutíme telo k neprirodzenej aktivite, čo môže viesť ku vzniku mnohých chorôb. Večer a v noci nie je telo pripravené prijímať potravu, vtedy totiž odpočíva. Hormóny sýtosti v noci menej fungujú, pečeň nedokáže správne spracovávať tuky. Všetko to vedie k tomu, že priberáme, ľahšie sa potom môže vyvinúť metabolický syndróm a cukrovka.

Ak nedodržiavame rytmus organizmu, môže to privodiť ochorenie. Imunitný systém má svoj cyklus - napríklad očkovať je vhodné dopoludnia, pretože na to telo vtedy lepšie reaguje a účinnosť očkovania sa zvyšuje. Popoludní je imunitný systém menej pripravený a ľahšie môžeme dostať vírusové infekcie. Taktiež príznaky rôznych ochorení sa počas 24 hodín menia, práve z dôvodu rytmu aktivity imunitného systému. Reumatické bolesti sú napríklad najviac nepríjemné pri prebudení, pretože cytokiny, teda proteíny, ktoré sú súčasťou imunitnej odpovede, majú svoj vrchol v prvých nočných hodinách. Preto je v prípade reumatických chorôb neskoro brať steroidy ráno. Je lepšie ich užívať večer, aby pôsobili medzi druhou a štvrtou hodinou ráno.