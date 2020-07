Krutý horoskop z roku 1979 valcuje internet: Škorpióni a levy, radšej ho ani nečítajte!

Užívateľka Twitteru zverejnila pre pobavenie horoskopy, ktoré boli napísané ešte v roku 1979. Ich autor výrazne šetril prejavmi slušnosti, empatie a povzbudenia a naopak sa značne vybúril prostredníctvom vulgarizmov a iných hanlivých výrazov. na adresu každého znamenia. "Stále je to aktuálne. Som typický baran z roku 1979," okomentoval horoskop jeden z čitateľov. Ďalší si zasa myslí, že jeho autor zrejme dostal dobrú nakladačku od niekoho, kto sa narodil v znamení lev.

1979 horoscope i am fucking begging you to read this pic.twitter.com/ta2k3FbQvu