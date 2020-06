Dráma na pláži: Zhrození rodičia s deťmi sa museli prizerať nechutnému divadlu na VIDEU

ORCOMBE POINT - Tropické teploty úradujúce vo Veľkej Británii vytiahli tento týždeň do prímorských oblastí tisícky návštevníkov. Popoludnie na pláži v Orcombe Point v grófstve Devon však v ničom nepripomínalo pohodovú letnú atmosféru a skončilo sa zásahom polície.

Štvrtkové horúčavy rozpálili hlavy zhruba dvoch stoviek návštevníkov pláže v Orcombe Point, ktorí tam dorazili na párty. Pred očami rodín s malými deťmi sa po chvíli začalo odohrávať nechutné divadlo, keď sa opití a nadrogovaní mladí ľudia začali medzi sebou biť. Z výpovedí očitých svedkov a z amatérskych videí je zrejmé, že roztržka pripomínala neriadenú strelu, ktorá ohrozovala návštevníkov na celej pláži. Bitkári sa totiž chaoticky premiestňovali z miesta na miesto, niektorí utekali, iní strácali prehľad a vracali sa na tam, odkiaľ vybehli.

"Začali sa schádzať zhruba o štvrtej. Asi o hodinu sme si všimli, že sa strhla nejaká bitka, do ktorej sa postupne zapájalo čoraz viac ľudí. Pobehovali a ohrozovali ostatných," hovorí svedkyňa. Druhá uviedla, že bitka trvala niekoľko hodín. Chaotickú situáciu vyriešil príchod polície, ktorá zasiahla krátko po siedmej a pláž uzatvorila až do siedmej hodiny nasledujúce ráno. "Do incidentu sa zapojilo viac skupín, polícia musela zasahovať na niekoľkých miestach. Zásahu sa zúčastnilo niekoľko jednotiek, ktoré nakoniec pláž uzavreli. Niektorí návštevníci opustili miesto na naliehanie policajtov, iní sa vzdialili dobrovoľne," informovala policajná hovorkyňa.

Miestny poslanec Simon Jupp apeluje na občanov, aby prevzali zodpovednosť za svoje činy a používali zdravý rozum. Štvrtkový incident označil za "hrozivý". Problémom podľa neho nie je len vulgárne správanie, ktoré ohrozovalo bezpečnosť návštevníkov pláže, ale aj fakt, že v tomto období nie je priestor na masové zhromaždenia. V Británii totiž aj naďalej platia obmedzujúce pravidlá súvisiace so šírením koronavírusu. Napriek ich platnosti sa však v horúcom počasí zhromažďujú na plážach a v letoviskách masy obyvateľov a na viacerých miestach sú organizované plážové festivaly.