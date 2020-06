FOTO Muž dovolenkoval pri jazere Loch ness: Až doma zistil, aké monštrum v ňom plávalo

Stevove fotky vznikli ešte vlani v septembri, keď bol v Škótsku na dovolenke. Z brehu jazera Loch ness oproti zámku Urquhart sa mu podarilo zachytiť obrovské monštrum plávajúce po hladine. Challice odhaduje, že mohlo merať približne 2,5 metra. "Možno to bol sumec, ale neviem to na sto percent. Tak som tie fotografie zverejnil, aby mi niekto pomohol identifikovať, čo to je. Podľa mňa ide o veľkú rybu, ktorá sa dostala do jazera z mora. Možno jeseter," uviedol.

Loch Ness Monster debate sparked after mystery creature 'pictured' by tourist https://t.co/Lott1hN3Bt pic.twitter.com/xC5Vcur7qP — Daily Mirror (@DailyMirror) June 23, 2020

Autor záberov ešte chvíľu čakal, či sa živočích znovu neobjaví na hladine, no nič také sa nestalo. Nad fotkami si vôbec nelámal hlavu. Až nedávno, keď ich triedil doma, kde trávil čas kvôli karanténnym opatreniam, si všimol, čo vôbec odfotil.

Viacerí užívatelia sú presvedčení o tom, že Steve zachytil legendárnu príšeru. Autor blogu Loch Ness Mystery Roland Watson sa už vyjadril, že ide o najlepšie a najdôveryhodnejšie fotografie Nessie. Skontaktoval sa už aj s ich autorom, ktorý ho ubezpečil, že fotky nijako neupravoval. Užívatelia však podotýkajú, že v tomto prípade netreba za fotkami hľadať žiadnu záhadu a s najväčšou pravdepodobnosťou ide len o obrovskú rybu.