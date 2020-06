TIP so zaručeným výsledkom: FOTO Spravte nasledovné a vaše biele tenisky budú ako nové

LONDÝN - Ak vás práve trápi smutný pohľad na biele tenisky, do ktorých sa vám zažrala odolná špina a vy nedokážete nájsť spôsob, ako sa jej zbaviť, vyskúšajte tip od užívateľky Facebooku. V skupine "Hinch Made Me Do It" zverejnila síce prácny, ale zato účinný postup so zaručeným výsledkom.

Biele tenisky vyzerajú krásne iba dovtedy, kým sú naozaj biele. Ich údržba si síce vyžaduje veľa času, ale keď sa dostaví požadovaný efekt, stojí to zato.

S tipom, ako sa zbaviť zažratej špiny tak zo šnúrok, ako aj zo samotných tenisiek, prišla užívateľka Facebooku, ktorá svoj postup zdokumentovala videom. „Bol to úspešný pokus, ako zachrániť tenisky,“ uviedla žena a dodala, že „vytiahla šnúrky a vložila ich do misky s vriacou vodou, do ktorej pridala odstraňovač škvŕn a bielidlo.“

Zdroj: FB/Trr Lge/Hinch Army Cleaning Tips

Potom nastriekala tenisky univerzálnym čistiacim sprejom, vložila ich do vriacej vody s bielidlom, vydrhla kefkou a dala do práčky. Šnúrky opláchla, opäť ich namočila v bielidle, vydrhla a znovu vložila do vriacej vody s bielidlom.

Jej príspevok získal viac ako 1,3 milióna "lajkov" a väčšina z nich sa zhodla v tom, že tenisky vyzerajú ako úplne nové. Niektorí však poznamenali, že postup je príliš zdĺhavý a prácny.

Vynikajúci výsledok sa vraj dostaví aj vtedy, ak si tenisky jednoducho vyperiete v práčke.