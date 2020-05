Mladík sa pred svadbou dozvedel o sextradícii rodiny svojej snúbenice: Ostal vydesený, zabudnite!

LONDÝN - Istý mladík z Británie sa krátko pred svadbou dozvedel od svojej snúbenice o podivnom sexuálnom rituáli, ktorý vraj bude musieť podstúpiť. On s tým ale vôbec nie je stotožnený a odmieta sa zapojiť do dlhoročnej rodinnej tradície. O pomoc teraz žiada ostatných užívateľov.

Na stránke Reddit sa zveril so svojím pikantným problémom neznámy muž. Začiatkom budúceho roka sa má ženiť, no len nedávno mu jeho nastávajúca povedala o tradícii, ktorú už dlhé roky dodržiava jej rodina. Až doteraz vraj s nimi vychádzal veľmi dobre, no toto zistenie ho poriadne prekvapilo. Keď so snúbenicou dohadovali detaily svadby, ona vyhlásila, že svadobnú noc nestrávia v hoteli, kde sa bude konať obrad, ale namiesto toho pôjdu do domu jej rodičov. Budúci ženích nenamietal vzhľadom na to, že sa aj tak teraz snažia šetriť peniaze na spoločný dom. Dievčina ale potom priznala, že to navrhla preto, aby mohla dodržať rodinnú tradíciu.

Zdroj: Getty Images

"Jej podstatou je, že ženích a nevesta sa odoberú do hlavnej spálne, kde by malo dôjsť k intímnemu naplneniu ich manželstva. Zvyšok rodiny čaká a načúva predo dvermi a keď mladomanželia vyjdú zo spálne, zatlieskajú im. Potom odrežú kúsok plachty, na ktorej sa odohral sexuálny styk, a všijú ho do veľkého gobelínu, ktorý vlastní matka mojej snúbenice," opísal čudnú tradíciu zmätený mladík. Keď sa o nej dozvedel, ostal vraj v úplnom šoku a rezolútne odmietol zapojiť sa do niečoho takého. Matka nevesty ale trvá na tom, aby bola tradícia dodržaná aj v prípade jej dcéry.

Zdroj: Getty Images

Užívatelia sa zhodli v tom, že toto je naozaj choré a muž si musí stáť za svojím. Jeden dokonca prišiel s vtipným nápadom, ako s rodinou vybabrať. "Povedz, že to urobíš, ale len keď dostaneš veno v podobe sto kusov hovädzieho dobytka, bieleho žrebca a ornej pôdy." Ďalší zas lamentoval nad tým, že sa v dnešnej dobe ešte udržiavajú podobné zvrátené zvyky. "Preboha, rodinná sexplachta? Dúfam, že je len dekoračná a nespí na nej nikto z jej rodiny."