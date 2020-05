Brutálny útok počas jazdy Uberom: Vodička musela vyskočiť z auta, šlo jej o holý život!

Dvadsaťšesťročná Carolina sa s Christopherom Millerom prvýkrát stretla 5. mája, keď si objednal jazdu. Tvrdil, že sa mu pokazilo auto. Zaviezla ho do hotela v Clevelande, Tennessee, neďaleko hraníc so štátom Georgia. Minulý piatok chcel, aby ho odviezla späť do Tennessee. Po tom, ako zákazník nasadol do auta, ale údajne na mladú vodičku vytiahol nôž, udrel ju do rebier a prinútil ju zmeniť smer. Vargasová v strachu o svoj život vyskočila z auta priamo na cestu. Auto vtedy išlo rýchlosťou takmer sto kilometrov za hodinu. Utrpela množstvo zranení, prišla o tri zuby a v mozgu má krvnú zrazeninu.

Zdroj: WMC Action News 5

"Neurobila som nič, čo by ho podnietilo a donútilo sa správať tak agresívne," povedala Carolina americkým médiám. Policajti vypátrali Millera na základe GPS z jeho telefónu. V pondelok ho zatkli v hoteli v Jacksonville na Floride. Našli u neho niekoľko zbraní. Vargasová ale zároveň priznala, pri objednávke nepoužila Uber aplikáciu a dovolila, aby ju zákazník kontaktoval priamo prostredníctvom telefonátu, čím jednala proti pokynom svojho zamestnávateľa.