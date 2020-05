FOTO Andrea si domov doniesla slečnu, ale nie ľudskú! Povedzte, mohli by ste mať toto doma?

VELVARY - Pani Andrea Šverčičová kedysi pracovala v ošipárni u malých prasiatok, ktoré si zamilovala natoľko, že si jedno priniesla domov. Obľúbil si ho aj jej partner a dcéra, a to aj napriek ťažkým začiatkom. Dnes prasacia slečna váži 70 kg a celý deň trávi na záhrade.

Andrea z malej dedinky Velvary v Stredočeskom kraji mala ku zvieratám vždy blízko. Vyštudovala poľnohospodársku školu, neskôr pracovala v ošipárni, kde asistovala pri pôrodoch prasiatok. Keď ošipáreň zavreli, prasce poslali na jatky. Češka sa rozhodla zachrániť aspoň jedno z nich - svoju obľúbenú prasnicu Zuzanu, ktorá dodnes žije na záhrade u jej kamarátky, píšu Lidovky.cz.

Neskôr si zadovážila malé prasiatko, ktoré nazvala Dalmina. Je to absolútny rodinný miláčik, hoci už dávno rozhodne nie je malý. Začiatky neboli práve ľahké, prasiatko rado všetko a všetkých hrýzlo, no postupne si na seba zvykli a teraz sú už nerozluční kamaráti. Dalmina najradšej trávi čas v záhrade, kde trávi takmer celý deň. Do domu prichádza až večer, kde má svoj pelech.

Šverčičová je členkou Českého klubu majiteľov prasiatok chovaných v domácnosti. Ten má vyše tristo členov, ktorí dokopy chovajú 350 prasiat. Andrea má doma okrem prasiatka aj psa - fenku Aidu. Obe zvieratká tvoria nerozlučný pár, ktorý robí radosť svojim majiteľom.