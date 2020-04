Rodina pochovala mladíka (†21): Keď zistili, kto naozaj leží v truhle, zdesili sa

V jednej z nemocníc v severočínskej provincii Hebei došlo k poriadnemu nedorozumeniu. Vymenila totiž telá dvoch nebožtíkov. O tejto chybe sa ako prví dozvedeli pozostalí 21-ročného muža, ktorý tragicky zahynul pri dopravnej nehode 15. marca. Počas pohrebu zistili, že telo, ktoré leží v truhle, nepatrí ich milovanému zosnulému, ale neznámej 80-ročnej žene.

Zdroj: Getty Images

Strýko mladíka Cheng Yahong povedal miestnym médiám, že márnici zaplatili v prepočte viac ako tisíc eur za to, aby uskladnila mŕtvolu staršej dámy. Od druhej rodiny vymáhali chlapcovo telo späť, no to už, bohužiaľ, nebolo možné. "8. apríla sme zašli do márnice, aby sme odniesli jeho pozostatky, ale dostali sme nesprávne telo. Kontaktovali sme preto políciu," uviedol rozhorčený Yahong. Rodina nakoniec zistila, že zamestnanci márnice chlapcovu mŕtvolu odovzdali rodine z druhého mesta ešte 25. marca. Neznáma rodina chlapca pochovala o dva dni neskôr, netušiac, že v truhle neleží ich príbuzná.

Zdroj: Getty Images

V čase, keď kompetentné orgány začali vyšetrovať tento incident, bol mladík pochovaný už takmer dva týždne. Jeho najbližší preto spolu s príslušníkmi polície a zamestnancami márnice odcestovali do druhého mesta, kde chlapcovo telo exhumovali. "Toto je žart astronomických rozmerov," okomentoval nešťastnú zámenu Yahong. Rodina potvrdila totožnosť nebožtíka a na ďalší deň usporiadala pohreb. Obe rodiny dostali odškodné.