Slováci sa môžu už o pár týždňov tešiť na unikátne vesmírne divadlo: Sledujte oblohu, bude to krása!

Astronómovia ešte pred časom spozorovali kométu ATLAS (C/2019 Y4), ktorá v posledných týždňoch niekoľkostokrát prekračuje svoju predpovedanú jasnosť a je pozorovateľná binokulárnymi ďalekohľadmi ako mlhavá škvrna v súhvezdí Veľkej medvedice. Pokiaľ svoj trend jasnosti dodrží, bude od konca apríla pozorovateľná voľným okom. Od polovice mája by mala byť potom na večernej oblohe jednou z najjasnejších komét, ktoré sme mohli v ostatných desaťročiach vidieť. Zaujímavosťou je aj to, že ATLAS je s veľkou pravdepodobnosťou fragmentom Veľkej kométy 1844, ktorá dosiahla prvú hviezdnu veľkosť.

Comet Atlas last night from my backyard over a period of approximately five hours. #Astrophotography #astronomy #science #space #comet #cometatlas pic.twitter.com/R8I4oDXkzC